Cosa guardare nelle semifinali di andata di UEFA Europa Conference League

Fiorentina, Basilea, West Ham e AZ Alkmaar hanno avuto più di una delusione nei rispettivi campionati, ma hanno motivo di continuare a sognare in vista delle semifinali di UEFA Europa Conference League.

In questo articolo presentato da Enterprise, evidenziamo i principali temi di discussione in vista delle gare di andata.

Semifinali di andata: 11 maggio 2023

Fiorentina - Basel

West Ham - AZ Alkmaar

Cosa guardare

La Fiorentina ritrova la via



Highlights: Fiorentina - Lech 2-3

Dopo un inizio di campionato traballante, la Fiorentina di Vincenzo Italiano è diventata una delle squadre più in forma della Serie A ed è anche la più prolifica della UEFA Europa Conference League con 32 gol. Nel frattempo, Luka Jović e Arthur Cabral sono in testa alla classifica marcatori con sei reti.

La Viola ha sfiorato il disastro ai quarti di finale, arrivando a perdere 3-0 in casa contro il Lech Poznań dopo aver vinto 4-1 in trasferta, ma ha segnato una doppietta nel finale con grande gioia di Italiano. "Siamo rimasti compatti", ha detto il tecnico. La Fiorentina ha vinto la Coppa delle Coppe 1960/61 ma non vince un trofeo importante dalla Coppa Italia 2000/01. Potrebbe essere il suo anno?

Il Basilea si gode l'avventura



Highlights: Nizza - Basilea 1-2

Il Basilea non ha avuto vita facile in Svizzera e neanche in Europa, ma la resilienza è un suo grande punto di forza. Dopo aver rimontato da uno svantaggio per 2-0 fino a eliminare lo Slovan Bratislava ai rigori agli ottavi di finale, ha eliminato il Nizza ai quarti, pareggiando nel finale e imponendosi ai tempi supplementari.

Per la sfida contro la Fiorentina, la formazione elvetica può ispirarsi ai precedenti, con un 2-1 esterno e un 2-2 interno nella fase a gironi di Europa League 2015/16. Il centrocampista Darian Males inizia a credere che tutto sia possibile. "Siamo in semifinale, è fantastico", ha commentato. "La prossima è la Fiorentina: saranno due partite difficilissime, ma quando sei in semifinale il tuo unico obiettivo è vincere!".

Gli Hammers pensano a Praga



Highlights: West Ham - Gent 4-1

Tornare in Cechia per la finale all'Eden Aréna è l'obiettivo di Vladimír Coufal e Tomáš Souček del West Ham. La squadra inglese, battuta in semifinale di Europa League la scorsa stagione, spera di aver imparato la lezione. "Siamo in semifinale per il secondo anno consecutivo", ha commentato Souček. "L'anno scorso siamo usciti: speriamo di farcela quest'anno, soprattutto perché la finale è a Praga".

Con 11 vittorie, un pareggio e zero sconfitte in Europa in questa stagione, la squadra di Premier League arriva all'incontro con l'AZ Alkmaar da favorita e sogna il suo primo trofeo dalla FA Cup del 1979/80.

L'AZ pensa al ritorno



Jens Odgaard, attaccante dell'AZ, ha parlato della sfida contro la squadra di David Moyes in semifinale. "Siamo pronti per il West Ham", ha commentato. "Con questa squadra possiamo fare grandi cose".

La squadra dei Paesi Bassi aveva raggiunto le semifinali per l'ultima volta in Coppa UEFA 2004/05, perdendo contro lo Sporting CP. Tuttavia, se uscirà indenne dal London Stadium, al ritorno potrà contare su un dodicesimo uomo: infatti, ha vinto otto gare casalinghe su otto in Europa in stagione, con una media di oltre tre gol a partita.