AZ - Anderlecht 2-0 (tot.: 2-2 dts, vittoria AZ 4-1 dcr): Ryan para due rigori e manda l'AZ in semifinale

L'AZ si qualifica in una semifinale europea per la prima volta dopo 18 anni grazie alla rimonta nella gara di ritorno. Dopo il 2-0 in favore dell'Anderlecht all'andata, nei Paesi Bassi l'AZ vince 2-0, porta la sfida ai supplementari e vince ai calci di rigore qualificandosi in semifinale di UEFA Europa Conference League.

Momenti chiave 5': Pavlidis sblocca il risultato su calcio di rigore

14': lo stesso attaccante raddoppia pareggiando il risultato complessivo

Calci di rigore: Ryan para i tiri di Vertonghen e Sardella

Riepilogo partita

La doppietta di Vangelis Pavlidis ha cancellato il vantaggio dell'Anderlecht dopo l'andata ANP/AFP via Getty Images

Le due squadre schierano le stesse formazioni dell'andata ma è l'Alkmaar a iniziare meglio la gara. Michael Murillo stende Milos Kerkez in area, permettendo a Vangelis Pavlidis di spiazzare il portiere dell'Anderlecht, Bart Verbruggen.

Il vantaggio complessivo degli ospiti viene cancellato dopo nove minuti, quando lo stesso attaccante raddoppia con una conclusione precisa.

Nella ripresa l'attaccante dell'AZ è costretto a uscire per un infortunio alla caviglia ma la gara resta ferma sul 2-0.

Ai supplementari i Tijjani Reijnders segna la rete che completerebbe la rimonta ma il suo gol viene annullato per fuorigioco.

Ai calci di rigore, Ryan sale sugli scudi e para le conclusioni dagli 11 metri di Jan Vertonghen e Killian Sardella, mentre l'AZ segna tutti e quattro i suoi calci di rigore volando in semifinale.

La cronaca testuale di AZ - Anderlecht 2-0 (tot.:2-2 dts, vittoria AZ 4-1 dcr)

Formazioni

AZ: Ryan; Sugawara, Hatzidiakos, Beukema, Kerkez (De Wit 101'); Clasie, Mijnans (Bazoer 113'), Reijnders; Odgaard (Mihailovic 113'), Pavlidis (Lahdo 46'), Van Brederode (Meerdink 101')

Anderlecht: Verbruggen; Murillo (Sardella 62), Debast, Vertonghen, Ndiaye; Dreyer, Diawara (Kana 111'), Refaelov (Stroeykens 76'), Ashimeru (Arnstad 90'), Amuzu; Slimani (Angulo 106')