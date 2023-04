Fiorentina-Lech 2-3 (tot. 6-4): Viola avanti con il brivido

Il Lech Poznań "spaventa" la Fiorentina, ma alla fine i Viola riescono a centrare la semifinale di UEFA Europa Conference League, dove affronteranno il Basilea o il Nizza. Dopo la netta vittoria - 4-1 - in Polonia, la squadra di Vincenzo Italiano subisce tre reti dai campioni dell'Ekstraklasa, ma a dodici minuti dalla fine il guizzo di Riccardo Sottil evita lo spettro dei supplementari e vale la qualificazione, prima del gol della sicurezza di Gaetano Castrovilli nel recupero.

9' : Afonso Sousa gela il Franchi e porta in vantaggio gli ospiti 65' : Un rigore di Velde alimenta le speranze del Lech 69' : Sobiech annulla lo svantaggio dell'andata e riapre il discorso qualificazione per gli ospiti 78' : Il bel gol di Sottil riporta la qualificazione dalla parte dei Viola 90'+2': Nel recupero, Castrovilli spegne definitivamente le velleità del Lech

La gioia di Gaetano Castrovilli, altro protagonista per la Fiorentina contro il Lech

L'avvio dei padroni di casa lascia ben sperare, anche se la conclusione di Nicolás González da fuori non crea eccessivi problemi al portiere ospite Filip Bednarek. Il Lech, sostenuto da un nutrito numero di tifosi, avrebbe bisogno di un gol in avvio e lo trova al 9' grazie al portoghese Afonso Sousa, che approfitta di una difettosa respinta di Lorenzo Venuti e trova l'1-0.

John van den Brom, tecnico dei polacchi, toglie dopo mezzora Alan Czerwiński, a rischio espulsione, e inserisce Joel Pereira. La Fiorentina è un po' imprecisa e cerca il pareggio con confusione: a Rolando Mandragorae Giacomo Bonaventura, infatti, manca la mira dei giorni migliori.

Nella ripresa sfiora il pareggio anche l'attaccante serbo Luka Jović, poi il Lech trova il raddoppio su calcio di rigore, trasformato con freddezza dal norvegese Kristoffer Velde. I Viola si intimoriscono e dopo quattro minuti arriva il tris, che porterebbe la gara ai supplementari: a realizzarlo è Artur Sobiech, che riapre il discorso qualificazione.

I tifosi del Lech sono increduli, quelli della Fiorentina anche. Ma al 78' come una liberazione, arriva il gol Viola, merito di un destro sull'angolino più lontano di Sottil. Nel recupero, il subentrato Castrovilli chiude ogni discorso coronando alla perfezione una ripartenza. Una liberazione per i Viola, che ora aspettano il loro avversario. Ma quanta paura...

Fiorentina: Terracciano; Venuti, Milenković (Martinez Quarta 46'), Igor, Biraghi (Terzić 53'); Bonaventura (Castrovilli 70'), Mandragora, Barák; González, Jović (Cabral 70'), Sottil

Lech: Bednarek; Dagerstål, Karlström, Milić; Skóraś, Czerwiński (Pereira 31'), Murawski, Rebocho; Afonso Sousa; Sobiech, Velde

Le prossime partite

La Fiorentina affronterà il Basilea o il Nizza in semifinale, giocando la prima gara in casa: l'andata è in programma l'11 maggio, il ritorno il 18 maggio.