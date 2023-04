Cosa vedere nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League

L'identità delle semifinaliste della UEFA Europa Conference League si conoscerà giovedì sera, al termine delle gare di ritorno. E, sebbene un paio di squadre abbiano un piede in semifinale, non si può dar nulla per scontato nella competizione.

In questo articolo, abbiamo raccolto alcuni spunti interessanti del ritorno dei quarti.

Ritorno quarti di finale

Giovedì 20 aprile

Fiorentina - Lech, 18:45 CET (4-1)

AZ Alkmaar - Anderlecht, 18:45 CET (0-2)

West Ham - Gent, 21:00 CET (1-1)

Nice - Basel, 21:00 CET (2-2)

Gli Hammers si affidano al fattore campo

David Moyes è stato il primo ad ammettere che il suo West Ham è riuscito a uscire indenne dall'andata in trasferta col Gent. In vantaggio per gran parte della partita, gli Hammers prima si sono fatti rimontare e poi hanno rischiato il tracollo se non fosse stato per una traversa nei minuti finali.

Il West Ham è consapevole che al ritorno in casa sarà tutt'altra partita, dato che tra le mura amiche in Europa ha vinto cinque volte su cinque in questa stagione. "Speriamo di poter dimostrare loro come giochiamo veramente", ha detto Moyes.

Andata: Gent - West Ham 1-1 

La Fiorentina si affida al suo attacco letale

L'ultima volta che la Fiorentina ha raggiunto le semifinali in Europa, il suo successo si è basato su una solida strategia difensiva. In questa stagione, invece, i viola si sono affidati a un attacco molto prolifico che ha segnato quattro gol per la terza volta consecutiva in Europa Conference League nella trasferta in casa del Poznań della scorsa settimana. "La partita perfetta", ha detto il centrocampista Giacomo Bonaventura.

I viola hanno una media di quasi tre gol a partita nella competizione, possono vantare i due migliori marcatori del torneo e si presentano alla sfida in gran forma: compresa l'andata, la Fiorentina non perde da 13 partite (V11 P2). Il Lech dovrà giocare una partita più che perfetta per recuperare questo passivo, ma la squadra polacca in questa stagione ha già dimostrato di saper segnare tre gol, dato che ci è riuscito in casa del Djurgården e del Villarreal.

Andata: Lech - Fiorentina 1-4

L'Anderlecht non si fida dell'AZ

"Nelle ultime partite il copione è stato simile: abbiamo creato tanto ma concretizzato poco", ha detto il tecnico dell'AZ, Pascal Jansen, dopo l'inaspettata sconfitta per 2-0 in casa dell'Anderlecht. Compreso l'andata, la formazione dei Paesi Bassi ha raggiunto i 300 minuti senza gol; in corsa per il titolo in Eredivisie fino a poche settimane fa, adesso gli olandesi sono più vicini al quinto che al terzo posto.

Eppure, quando l'AZ è in giornata, è una squadra difficile da affrontare - basta chiedere alla Lazio, che è stata eliminata agli ottavi. Questo potrebbe spiegare perché il tecnico dell'Anderlecht, Brian Riemer, ha voluto spegnere ogni possibile esultanza prematura dopo l'andata. La squadra belga ha vissuto una stagione altalenante in campionato, ma i sei clean sheet consecutivi prima di questo weekend hanno dato una carica di ottimismo alla squadra: ne basta un altro giovedì per andare in semifinale.

Andata: Anderlecht - AZ 2-0 

Altra sfida dalle mille emozioni tra Basilea e Nizza?

L'avvincente 2-2 dell'andata in Svizzera ha avuto più visibilità di quanto ci si potesse aspettare grazie allo splendido gol dell'attaccante del Nizza, Terem Moffi. L'attaccante nigeriano ha spiegato così il suo secondo gol: "Ho visto Erling Haaland farlo lo scorso fine settimana e mi sono detto: 'Perché no?'". Perché no, per l'appunto, anche se è più facile a dirsi che a farsi.

Il Nizza potrebbe aver bisogno di qualche altra magia di Moffi nel ritorno. Come l'Anderlecht, anche il Basilea ha conservato il meglio per l'Europa e all'andata è stata la settima volta in otto partite di Europa Conference League che ha segnato due o più gol. Il Basilea può contare anche su un attaccante in gran forma come Zeki Amdouni, che la scorsa settimana ha eguagliato Moffi per quantità se non anche per qualità.

Andata: Basilea - Nizza 2-2