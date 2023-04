Fiorentina - Lech Poznań, anteprima ritorno quarti di finale Europa Conference League: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Fiorentina e Lech Poznań si affronteranno giovedì 20 aprile nel ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa Conference League.

Fiorentina - Lech in breve Quando: giovedì 20 aprile (18:45 CET)

Dove: Stadio Artemio Franchi, Firenze

Cosa: ritorno quarti di finale UEFA Europa Conference League (andata: 4-1)

Guida alla partita

L'andata si sblocca dopo appena quattro minuti. Un sinistro a giro di Nico González si stampa sul palo, il rimbalzo fortuito sul portiere Filip Bednarek propizia il tiro di Cabral che sotto misura firma l'1-0: per l'attaccante brasiliano ex Basilea è il settimo gol nella competizione.

I Viola insistono, il croato Josip Brekalo colpisce un clamoroso palo ma al 20' arriva la doccia gelata del pareggio dei padroni di casa. Sul cross dalla destra del portoghese Joel Pereira, Mikael Ishak fa di testa la sponda per Velde che di prima intenzione manda il pallone all'angolino per l'1-1.



Prima dell'intervallo, però, i ragazzi di Italiano si riportano in vantaggio. Cross dalla sinistra del capitano, Cristiano Biraghi, Nico González sovrasta Pedro Rebocho e di testa realizza il 2-1: per l'attaccante argentino si tratta del quarto gol in Conference League.

La ripresa si apre con Ikoné al posto proprio di Nico González e con l'ingresso dell'attaccante francese ex PSG e Lille la Fiorentina dilaga. Segnano prima Bonaventura, con un gran destro dal limite, e poi proprio Ikoné, con un sinistro "chirurgico" all'angolino che non lascia scampo a Bednarek.



Il portiere del Lech evita il tracollo alla squadra di John van den Brom salvando su Ikoné e sul difensore Luca Ranieri, ma per la Fiorentina è un'altra grande serata. La squadra di Italiano colleziona il tredicesimo risultato utile consecutivo, una striscia in cui ha inanellato undici vittorie e due pareggi.

Adesso la formazione italiana ha l'occasione di vendicare la vittoria del Lech per 2-1 a Firenze nella Europa League 2015/16.

Highlights: Lech - Fiorentina 1-4 

Probabili formazioni*

Fiorentina: Terracciano; Dodô, Milenković, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; González, Cabral, Brekalo

In diffida: Amrabat, Dodô, Milenković



Lech: Bednarek; Pereira, Milić, Šatka; Skóraś Kvekveskiri, Karlström, Velde, Rebocho; Marchwiński, Ishak

Squalificato: Salamon

In diffida: Ishak, Karlström, Rebocho, Szymczak



*Probabili formazioni a seguire

Fiorentina

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): VPVVVV

Situazione attuale: 9ª in Serie A

Lech

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SVPVVP

Situazione attuale: 3° in Polish First Division

Il parere degli esperti

Paolo Menicucci, match reporter

Le parole degli allenatori

John van den Brom, allenatore Lech: "Avevamo grandi aspettative da questa partita ma adesso sono seduto qui dopo una grande sconfitta. Sarà molto difficile per noi raggiungere le semifinali. Sono molto deluso perché le nostre speranze erano molto alte".

"La Fiorentina è un'ottima squadra e stasera lo ha dimostrato ancora una volta. Non abbiamo giocato al meglio e se non giochi al meglio quando affronti la Fiorentina, allora perdi. Stasera sono stati semplicemente troppo bravi per noi".

Vincenzo Italiano, allenatore Fiorentina: "Abbiamo fatto quello che avevamo preparato. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché non è stato facile dopo il pareggio, ma siamo rimasti in partita, segnando prima dell'intervallo, e avremmo potuto segnare anche di più".

Il secondo tempo è stato eccellente e ora dobbiamo tenerci stretto questo vantaggio (in vista del ritorno)".