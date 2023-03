Ritorno ottavi di finale Europa Conference League: Fiorentina ai quarti, fuori la Lazio

La Fiorentina vince anche il ritorno e vola ai quarti di finale, mentre la Lazio esce contro un ottimo AZ Alkmaar. Avanti anche il West Ham e l'Anderlecht.

Ecco il riepilogo del ritorno degli ottavi di finale di Europa Conference League.

Predictor: com'è andata?

Il West Ham vola ai quarti di finale dopo una vittoria travolgente contro un Lanarca in dieci uomini. La sblocca al 20' Gianluca Scamacca, poi sul finire del primo tempo gli ospiti restano in dieci per il rosso di Luis Gustavo Ledes su segnalazione del VAR. Nella ripresa Jarrod Bowen segna due gol in altrettanti minuti, e infine il 18enne Divin Mubama sigla il poker del West Ham nonché il suo primo a livello maggiore.

Dopo otto anni, la Fiorentina tornerà a giocare i quarti di finale di una competizione europea. In casa del Sivasspor, nel ritorno degli ottavi di UEFA Europa Conference League, la squadra di Vincenzo Italiano batte 4-1 in rimonta i turchi e si qualifica: il gol di Erdoğan Yeşilyurt "spaventa" i Viola, che però ritrovano lo smalto dei giorni migliori ed espugnano il Sivas 4 Eylül Stadium grazie ai sigilli di Arthur Cabral, Nikola Milenković e Gaetano Castrovilli, oltre all'autorete di Dimitrios Goutas.

Leggi il report completo.

La statistica

La Fiorentina ha vinto nove partite europee su dieci contro club turchi (S1).

Il Lech allunga a nove la striscia di imbattibilità in Europa Conference League, qualificandosi senza difficoltà ai quarti di finale. I padroni di casa resistono un tempo ma mettono la propria gara in salita con l'espulsione di Marcus Danielson per un fallo su Afonso Sousa al 44'. Nella ripresa il Lech blinda la qualificazione con le reti di Filip Marchwiński, Nika Kvekveskiri e Michał Skóraś nei 13 minuti finali.

Dopo essere uscito agli ottavi nel 2021/22, il Basel sembra vicino alla seconda uscita consecutiva nella stessa fase quando le reti di Malik Abubakari e Juraj Kucka portano lo Slovan in vantaggio. Dopo otto minuti dalla ripresa, il centrocampista del Basel, Riccardo Calafiori, dimezza lo svantaggio. A tre minuti dal triplice fischio, Zeki Amdouni segna il gol che porta la sfida ai supplementari che però restano sul 2-2. La sfida va quindi ai rigori dove lo Slovan sbaglia due dei tre tiri dal dischetto, mentre il Basel li trasforma tutti e quattro con freddezza.

Cosa succede dopo? Le vincitrici degli ottavi si guadagnano un posto nel sorteggio dei quarti di finale che verrà effettuato venerdì 17 marzo. Il sorteggio è aperto e senza teste di serie.

La Lazio cade ancora contro l'AZ e saluta la UEFA Europa Conference League, dopo l'eliminazione nei gironi di UEFA Europa League. In Olanda, Felipe Anderson illude la squadra di Maurizio Sarri - che doveva rimontare la sconfitta 2-1 nell'Olimpico - ma alla fine i ragazzi di Pascal Jansen si impongono con lo stesso risultato dell'andata e si qualificano grazie ai gol di Jesper Karlsson e Vangelis Pavlidis.

Leggi il report completo.

Il Nice vola ai quarti con una vittoria larga contro lo Sheriff grazie alle reti di Gaëtan Laborde, Terem Moffi e Billal Brahimi. Per lo Sheriff, Abdoul Tapsoba segna il gol della bandiera.

L'Anderlecht vince a sorpresa in Spagna grazie al gol di Islam Slimani (entrato a partita in corso) al 73', e si qualifica ai quarti di finale dopo una gara sofferta e combattuta.

Highlights: İstanbul Başakşehir - Gent 1-4 

Gift Orban realizza una tripletta da record segnando tre gol in quattro minuti chiudendo virtualmente già nel primo tempo il discorso qualificazione. Dopo una prima mezz'ora di studio, Orban cambia marcia e segna tre gol. Nella ripresa Hugo Cuypers segna il quarto della serata. Il gol della bandiera di Adnan Januzaj arriva troppo tardi. Il Gent si qualifica per la seconda volta ai quarti di finale di una competizione europea.