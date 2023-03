Cosa guardare al ritorno degli ottavi di UEFA Europa Conference League

Il ritorno degli ottavi di giovedì mette in palio otto posti ai quarti di finale di UEFA Europa Conference League 2022/23. Tutto è ancora da decidere dopo le equilibrate partite dell'andata.

Ritorno ottavi di finale: 15/16 marzo 2023

İstanbul Başakşehir - Gent (andata 1-1)

Sivasspor - Fiorentina (0-1)

Djurgården - Lech Poznań (0-2)

Slovan Bratislava - Basel (2-2)

West Ham - AEK Larnaca (2-0)

AZ Alkmaar - Lazio (2-1)

Nice - Sheriff (1-0)

Villarreal - Anderlecht (1-1)

Cosa guardare

Il Djurgården si risveglierà dal letargo?

Una settimana è lunga nel calcio, si dice spesso, ma sarà abbastanza lunga per il Djurgården? La squadra svedese, che non riprenderà il campionato fino all'inizio aprile, è sembrata decisamente fuori forma contro il Lech. Un gol per tempo ha regalato al club polacco un vantaggio importante, nonché l'ottava vittoria in nove partite casalinghe europee di questa stagione. 

Lazio nel fortino dell'AZ

Quando l'AZ si è trasferito nel nuovo e imponente stadio nel 2006, c'era una certa trepidazione tra i tifosi. L'Alkmaarderhout, il loro ex stadio, era diventato una fortezza, una roccaforte compatta tra i boschi della città. La squadra avrebbe avuto più difficoltà nel nuovo impianto?

Non proprio. Giovedì, la Lazio sa che non sarà facile ribaltare la sconfitta per 2-1 all'Olimpico, definita "un risultato anomalo" da Maurizio Sarri. L'AZ non perde in casa da 23 gare europee (V15 P8) e sente di essere di nuovo in una fortezza. Con Ciro Immobile ancora assente, i biancocelesti avranno la potenza di fuoco per sfondare il muro avversario?

La Fiorentina torna in Turchia

L'avventura europea della Fiorentina sembrava essere finita ancor prima di iniziare a settembre, quando una sconfitta per 3-0 in casa dell'İstanbul Başakşehir l'ha lasciata con un solo punto nelle prime due partite. Ma anziché segnare la fine di un capitolo, ha segnato l'inizio di uno nuovo, perché i Viola tornano in Turchia dopo aver vinto sette vittorie su sette.

La Fiorentina è sull'1-0, ma il vantaggio poteva essere anche superiore. "A Sivas vedremo una partita diversa", ha avvertito il tecnico Rıza Çalımbay. La sua squadra ha cercato di arginare i colpi in Italia, ma ha comunque sfiorato il pareggio con un colpo di testa di Dimitrios Goutas che si è infranto sul palo. I viola rimpiangeranno gli errori dell'andata o dimostreranno che possono ancora andare avanti?

