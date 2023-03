Ritorno ottavi di finale Europa Conference League: anteprima partita per partita

Dopo il 2-0 dell'andata, West Ham e Lech Poznań si presentano alla gara di ritorno con un buon margine di vantaggio, ma nessun ottavo di finale di UEFA Europa Conference League può dirsi virtualmente chiuso.

Ecco una panoramica delle gare di ritorno.

Mercoledì 15 marzo

Il diluvio di Gent nel secondo tempo dell'andata ha fatto giocare le due squadre in un vero e proprio pantano. Per questo motivo il tecnico del Başakşehir, Emre Belözoğlu, è certo che il campo asciutto nel ritorno possa giocare a favore dei turchi (oltre al calore del pubblico di casa). "Abbiamo una grande occasione", ha detto.

Highlights: Gent - İstanbul Başakşehir 1-1 

Giovedì 16 marzo

La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto meritatamente a Firenze, ma il Sivasspor proverà a sfruttare la mancanza di cinismo dei Viola che, soprattutto nel primo tempo, hanno avuto diverse chiare occasioni da gol. Se la Fiorentina fosse riuscita a trasformarle, avrebbe messo una seria ipoteca sulla qualificazione, lasciando ai turchi una montagna troppo grande da scalare. Invece, la squadra di Rıza Çalımbay proverà a seguire le orme dell'İstanbul Başakşehir, che ha inflitto alla Fiorentina l'unica sconfitta europea della stagione durante la fase a gironi.

Lo sapevi?

In questa stagione, nessun centrocampista ha segnato più gol in Europa Conference League rispetto ad Antonín Barák (quattro) della Fiorentina.

Highlights: Fiorentina - Sivasspor 1-0 

Visto che il campionato riprenderà solo il 1° aprile, si è visto un Djurgården un po' arrugginito all'andata. "Il Lech è a metà stagione e in condizioni migliori rispetto a noi", ha detto il tecnico Thomas Lagerlöf. Tuttavia, l'allenatore del Lech, John van den Brom, non bada troppo al risultato. "Siamo in buona posizione", si è limitato a dichiarare in attesa della gara di ritorno, forse consapevole del fatto che il Djurgården ha segnato almeno due gol in cinque delle sei partite casalinghe europee di questa stagione.

Highlights: Lech - Djurgården 2-0

Nel terzo incontro stagionale fra le due squadre, lo Slovan ha pareggiato due volte a Basilea. La squadra slovacca rimane imbattuta ma ha pareggiato 3-3 nella stessa partita della fase a gironi: un risultato simile significherebbe andare ai calci di rigore. Il tecnico del Basilea, Heiko Vogel, si aspetta di meglio a Bratislava, dopo aver bollato la prestazione nel secondo tempo dell'andata come "la peggiore da quando sono arrivato qui".

Highlights: Basel - Slovan Bratislava 2-2

Prossime tappe Le vincitrici guadagnano un posto al sorteggio dei quarti di finale di venerdì 17 marzo, che è aperto e non prevede teste di serie.

Semifinalista di Europa League la scorsa stagione, il West Ham ha almeno un piede ai quarti di Europa Conference League dopo la doppietta di Michail Antonio all'andata. José Luis Oltra e comunque orgoglioso della prestazione dell'AEK nel primo incontro, ma sa che la sua squadra deve riscrivere la storia perché i club ciprioti hanno collezionato risultati poco invidiabili in Inghilterra: P2 S7.

Highlights: AEK Larnaca - West Ham 0-2

L'assenza di Ciro Immobile potrebbe spiegare in parte il deludente finale della Lazio, che ha perso contro l'AZ pochi giorni dopo il trionfo contro il Napoli. Maurizio Sarri ha definito il successo per 2-1 degli olandesi "un risultato anomalo": i bianconeri hanno bisogno di qualcosa di simile ad Alkmaar per recuperare terreno, perché l'AZ non ha mai perso nelle ultime 23 gare casalinghe europee (V15 P8).

Lo sapevi?

L'AZ è imbattuto in casa contro le squadre di Serie A (V2, P1); l'ultima squadra a batterlo ad Alkmaar nelle competizioni europee è stato il Lione: 4-1 a febbraio 2017.

Highlights: Lazio - AZ Alkmaar 1-2

Con la squadra in vantaggio per 1-0, il tecnico del Nizza, Didier Digard, è combattivo e dichiara: "Se lo Sheriff vuole qualcosa deve venire a prendessero, noi non concediamo niente". Gli Aiglons sono stati difficili da battere da quando a gennaio è arrivato il nuovo allenatore, ma addirittura il Real Madrid sa che lo Sheriff non è da sottovalutare perché ha perso 2-1 in casa nella fase a gironi di Champions League 2021/22.

Highlights: Sheriff - Nice 0-1

Dopo essere andato in svantaggio all'andata, l'Anderlecht ha reagito d'orgoglio e ha pareggiato nella ripresa. L'attaccante Islam Slimani è ottimista e ha dichiarato: "Possiamo farcela". Il sottomarino giallo ha il vantaggio di giocare in casa, ma potrebbe non significare molto. "La realtà è che tutte le partite sono complicate e nessuno regala niente", ha spiegato l'allenatore Quique Setién.

Highlights: Anderlecht - Villarreal 1-1

Cosa sono gli ottavi di finale? Questo turno vede in gara le otto prime classificate nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League contro le otto squadre che hanno superato gli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Le sfide si giocano con partite di andata e ritorno e si concludono giovedì 16 marzo; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici accedono ai quarti di finale, mentre le squadre sconfitte usciranno dalle competizioni europee 2022/23.

