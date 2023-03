Fiorentina-Sivasspor 1-0: Barák porta avanti i Viola

La Fiorentina conquista un minimo ma prezioso vantaggio negli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League. All'Artemio Franchi, nella sfida di andata, i Viola piegano 1-0 i turchi del Sivasspor, grazie a un gol realizzato nella ripresa dal centrocampista ceco ex Verona Antonín Barák. Per la squadra di Vincenzo Italiano si tratta della quarta vittoria consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite.



Fiorentina-Sivasspor 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni



Il primo tempo è un monologo della Fiorentina, che costruisce almeno tre occasioni nitide da gol. La prima è per Luka Jović, che liberato dal filtrante di Gaetano Castrovilli si presenta a tu per tu con Ali Şaşal Vural: il serbo ex Real Madrid prova lo 'scavetto', ma il portiere della squadra turca non si lascia ingannare.

Al 15', invece, Castrovilli centra la traversa con uno spettacolare colpo di tacco al volo sull'assist di Nicolás González. E' lo stesso argentino, alla mezzora, a sfiorare l'1-0, ma il suo rasoterra sulla sponda aerea di Jonathan Ikoné non inquadra lo specchio della porta.

Nella ripresa si fa vedere anche la squadra di Rıza Çalımbay, ma stavolta Jović veste i panni del difensore e salva la Viola sulla carambola di Aaron Appindangoyé, difensore del Gabon. Un altro difensore, il greco Dimitrios Goutas, colpisce la traversa sugli sviluppi di un corner e "spaventa" la Fiorentina, che però al 69' passa.

Il finale è carico di emozioni. Charis Charisis mette i brividi al Franchi con una conclusione deviata in angolo, Pietro Terracciano si tuffa invece sul tentativo di Clinton N'Jie - altro giocatore subentrato - che finisce fuori non di molto. Rolando Mandragora trova solo l'esterno della rete in un concitato recupero, che vede anche l'espulsione diretta dell'ivoriano Max Gradel. La Viola di Italiano, comunque, conquista un successo prezioso.