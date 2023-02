Cosa guardare agli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League

Cominciano le fasi calde della UEFA Europa Conference League, con soli tre turni che separano le aspiranti da un posto nella finale di giugno a Praga. Le vincitrici dei gironi tornano in gara e iniziano la fase a eliminazione diretta in trasferta contro le vincitrici degli spareggi.

In questo articolo presentato da Enterprise, selezioniamo alcuni temi caldi in vista degli ottavi di finale.

Ottavi di finale: 7/9 e 15/16 marzo 2023

Lazio - AZ Alkmaar

AEK Larnaca - West Ham

Sheriff - Nice

Anderlecht - Villarreal

Fiorentina - Sivasspor

Lech Poznań - Djurgården

Basel - Slovan Bratislava

Gent - İstanbul Başakşehir

Conference League: le squadre degli ottavi di finale

Cosa guardare

Il West Ham va a Cipro

"Ci vado in vacanza da una vita, quindi conosco abbastanza bene Cipro", ha dichiarato il ds del West Ham, Mark Noble, dopo il sorteggio degli ottavi di finale. Anche l'allenatore David Moyes ha detto che la calda isola sarà una bella destinazione per i tifosi degli Hammers, ma non bisogna commettere errori: il club ha solo un obiettivo per la gara contro l'AEK Larnaca.

Eliminata in semifinale di UEFA Europa League la scorsa edizione, la squadra inglese è determinata ad arrivare fino in fondo. Se riprenderà da dove si era fermata, fermarla sarà difficile, ma in questa stagione l'AEK ha vinto contro Partizan, Dnipro-1 (tre volte) e Dynamo Kyiv e non sarà da prendere alla leggera.

I gol più belli del West Ham nella fase a gironi di Conference League 

Volano i viola

La Fiorentina è partita male dai blocchi in Europa Conference League, pareggiando in casa contro l'RFS e perdendo 3-0 contro l'İstanbul Başakşehir, ma da allora si è ripresa alla grande. Sei partite, sei vittorie e 20 gol dopo, la squadra continua a volare e ha tra le sue fila il capocannoniere della competizione Luka Jović.

I viola si sono sbarazzati facilmente del Braga agli spareggi per la fase a eliminazione diretta. Molti prevedono un risultato simile agli ottavi di finale, contro un Sivasspor che è stato incostante per tutta la stagione. Eppure, c'è qualche segnale positivo per la squadra turca, che nel 37enne Mustapha Yatabaré ha un attaccante dall'ottimo fiuto del gol.

Highlights: Braga - Fiorentina 0-4

L'importanza di partire bene

Le partite di andata di un anno fa si sono concluse con sette vittorie e uno spettacolare 4-4 tra PSV Eindhoven e Copenhagen. Le sette vincitrici dell'andata hanno completato l'opera al ritorno e prenotato un posto ai quarti di finale, a riprova del fatto che a volte è meglio partire bene e non risparmiarsi.

Questa tendenza si ripeterà nel 2022/23? Ci avvicineremo ai 60 gol segnati nelle sfide della scorsa stagione? Il Villarreal, che in sei partite della fase a gironi ha totalizzato 23 gol, potrebbe essere particolarmente temibile per l'Anderlecht.