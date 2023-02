Sorteggio ottavi di finale UEFA Europa Conference League: Fiorentina-Sivasspor, Lazio-AZ Alkmaar

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League, tenutosi venerdì a Nyon (Svizzera) presso la sede UEFA, ha decretato che la Fiorentina affronterà il Sivasspor e la Lazio affronterà l'AZ Alkmaar.

Il tabellone degli ottavi di finale

AEK Larnaca - West Ham

Fiorentina - Sivasspor

Lazio - AZ Alkmaar

Lech Poznań - Djurgården

Basel - Slovan Bratislava

Sheriff - Nice

Anderlecht - Villarreal

Gent - İstanbul Başakşehir

Quando si giocheranno gli ottavi di Europa Conference League?

Le gare d'andata sono previste per il 9 marzo, mentre quelle di ritorno il 16 marzo. Tuttavia, a causa della sovrapposizione degli impegni di quattro squadre (Roma/Lazio e Fenerbahçe/İstanbul Başakşehir), due partite saranno anticipate. Lazio-AZ Alkmaar si giocherà martedì 7 marzo alle 18:45, mentre İstanbul Başakşehir-Gand si giocherà mercoledì 15 marzo alle 18:00. Il calendario completo sarà pubblicato dopo la conferma.

Procedura sorteggio

Al sorteggio hanno partecipato 16 squadre. Le otto vincitrici della fase a gironi di Europa Conference League sono state collocate nell'urna delle teste di serie, mentre le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta nell'urna delle non teste di serie. Da ciascun'urna è stata estratta una squadra, con le teste di serie che giocheranno il ritorno in casa. Le squadre appartenenti alla stessa federazione non potevano essere sorteggiate nello stesso accoppiamento.

Le fasce Teste di serie: AZ Alkmaar (NED), Djurgården (SWE), İstanbul Başakşehir (TUR), Nice (FRA), Sivasspor (TUR), Slovan Bratislava (SVK), Villarreal (ESP), West Ham (ENG)

Non teste di serie: AEK Larnaca (CYP), Anderlecht (BEL), Basel (SUI), Fiorentina (ITA), Gent (BEL), Lazio (ITA), Lech (POL), Sheriff (MDA)

Gli ottavi di finale di Europa Conference League saranno con gare d'andata e ritorno?

Le partite si giocheranno con gare d'andata e ritorno. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa. Le sfide in pareggio dopo 180 minuti andranno ai supplementari indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta. Se il risultato resterà in pareggio dopo i 30 minuti aggiuntivi dei supplementari, allora la qualificazione si deciderà ai calci di rigore.

Cosa succede dopo?

Le vincitrici degli ottavi vanno ai quarti di finale, il cui sorteggio è in programma per venerdì 17 marzo. Le perdenti escono definitivamente dall'Europa per questa stagione.