Cosa guardare nel ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League

Otto posti nel sorteggio degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League 2022/23 saranno assegnati giovedì dopo le gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

In questo articolo presentato da Enterprise, vi raccontiamo gli spunti più interessanti delle gare di ritorno di giovedì.

Ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta: 23 febbraio

CFR Cluj - Lazio (0-1)

Dnipro-1 - AEK Larnaca (0-1)

Partizan - Sheriff (1-0)

Anderlecht - Ludogorets (0-1)

Gent - Qarabağ (0-1)

Basel - Trabzonspor (0-1)

Lech - Bodø/Glimt (0-0)

Fiorentina - Braga (4-0)

Chi è qualificato agli ottavi? AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Guida alle partite

Il Cluj vuole fermare la Lazio

"Ha vinto la squadra migliore" ha ammesso candidamente Dan Petrescu dopo la sconfitta di misura per 1-0 a Roma del suo CFR Cluj contro una Lazio in dieci uomini dopo l'espulsione di Patric nei primi minuti di gioco. La differenza l'ha fatta Ciro Immobile, ma lo scarto tra le due squadre resta minimo quindi in Romania - dove i ferrovieri hanno vinto cinque delle loro ultime sei partite casalinghe in Europa subendo un solo gol - i Biancocelesti dovranno giocare un'altra grande gara.

Petrescu può però affidarsi all'esperienza maturata da giocatore. L'ex difensore ha disputato quattro partite in casa contro la Lazio e ha vinto due volte con la maglia del Foggia per 2-1 in Serie A. La sua unica sconfitta è arrivata in Europa - 2-1 con il Chelsea nella UEFA Champions League 1999/2000. Il 55enne però ha in mente un solo risultato giovedì: "Faremo di tutto per vincere".

Highlights: Lazio - CFR Cluj 1-0 

Il Trabzonspor vuole risollevare l'umore della Turchia

La vittoria dell'andata per 1-0 del Trabzonspor contro il Basel è stata un'occasione intensamente toccante: la squadra di casa ha messo da parte le emozioni per la tragedia dovuta ai devastanti terremoti in Turchia e Siria e ha dato tutto in campo. "Il calcio ha il potere di guarire e unire", ha dichiarato l'allenatore del Trabzonspor Abdullah Avcı, che ha elogiato i suoi giocatori per aver mantenuto la concentrazione e per essersi attenuti al piano di gioco.

I turchi dovranno fare un altro sforzo in Svizzera, dove il Basilea cercherà di rimontare il gol segnato da Jens Stryger Larsen all'andata per assicurarsi un posto agli ottavi. Il tecnico ad interim Heiko Vogel crede nella rimonta del suo Basel dopo l'andata e si accontenterebbe volentieri di ripetere l'ultimo incontro con il Trabzonspor al St. Jakob-Park: un successo per 2-0 nella UEFA Europa League 2019/20.

Highlights: Trabzonspor - Basel 1-0 

Il Dnipro-1 si affida ai gol di Dovbyk

Il Dnipro-1 è in vetta alla Premier League ucraina, ma le sue speranze di proseguire in Europa sono in bilico dopo la sconfitta per 1-0 contro l'AEK Larnaca a Cipro. Per una volta, il prolifico centravanti Artem Dovbyk non è riuscito a lasciare il segno, permettendo a Luka Jović di superarlo come capocannoniere della Europa Conference League con la sua doppietta per la Fiorentina contro il Braga.

Con i suoi cinque gol, Dovbyk è a una sola lunghezza da Jović, ma nel ritorno avrà una motivazione in più per ribaltare la sconfitta dell'andata. Tanto più che il 25enne è rimasto a secco quando il Dnipro ha perso per 5-1 contro l'AEK nelle qualificazioni all'Europa League dello scorso agosto, anche se di recente ha avuto modo di segnare contro avversari ciprioti: due gol nella vittoria per 3-1 sull'Apollon Limassol durante la fase a gironi.