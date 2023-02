Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League: poker Fiorentina, Immobile trascina una Lazio in dieci

Sette partite su otto dell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si concludono con una vincitrice. La Lazio batte in casa il Cluj con un gol nel primo tempo di Ciro Immobile, mentre la Fiorentina mostra i muscoli nella trasferta col Braga segnando quattro gol.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vince 0-4 nell'andata dei playoff di UEFA Europa Conference League a Braga. Sblocca la partita Luka Jović alla fine del primo tempo ed ancora Jović raddoppia al 60', dopo l'espulsione di Vítor Tormena. Arthur Cabral sigla il terzo gol con una grande giocata e poi cala il poker nel finale.

La statistica: Jović è adesso il capocannoniere del torneo grazie alla sua doppietta che lo porta a quota sei gol - dei dieci complessivi messi a segno in questa stagione.

La formazione turca supera per 1-0 il Basel con una rete al 65' di Jens Stryger Larsen. Gli svizzeri non riescono a esprimersi al meglio e collezionano pochi tiri in porta, ma al ritorno potranno contare sul pubblico di casa per tentare la rimonta.

Il club azero batte di misura il Gent grazie al gol di Andrade su assist di Jankovic dopo che al 50' Sheydaev fallisce il possibile vantaggio su calcio di rigore.

La Lazio conquista una vittoria di "platino" nell'andata dei playoff di UEFA Europa Conference League. Nell'andata dei playoff, i Biancocelesti di Maurizio Sarri giocano in dieci per oltre 80 minuti - espulso Patric - ma riescono a imporsi di misura sul Cluj grazie a uno splendido gol del loro capitano, Ciro Immobile.

La statistica: la Lazio è imbattuta in casa da otto doppi confronti (V4 P4).

In una partita dalle poche emozioni, Bodø/Glimt e Lech si spartiscono il bottino pareggiando 0-0 in Norvegia. Tutto si deciderà in Austria.

Prossime partite Le gare di ritorno si giocheranno una settimana dopo quelle d'andata, ovvero il 23 febbraio. Le vincitrici degli spareggi parteciperanno al sorteggio degli ottavi di finale del 24 febbraio come non teste di serie. Le teste di serie sono: AZ Alkmaar, Djurgården, İstanbul Başakşehir, Nice, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham.

Il meglio delle altre partite

Il Partizan ha giocato per 40 minuti con un uomo in meno per l'espulsione di Igor Vujačić's – ma ha vinto 1-0 in casa dello Sheriff grazie al gol di Ricardo Gomes sul finire del primo tempo.

Angel Garcia ha segnato il gol della vittoria dell'AEK Lanarka sul Dnipro-1 a sei minuti dalla fine, mentre Thiago struck ha segnato dopo nove minuti regalando la vittoria al Ludogorets sull'Anderlecht.

Sei delle otto partite sono finite 1-0 – e nessuna delle otto ha visto entrambe le squadre andare in gol.