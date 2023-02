Lazio-Cluj 1-0: decide Immobile, successo biancoceleste

La Lazio conquista una vittoria "d'oro" nell'andata dei playoff di UEFA Europa Conference League. Allo Stadio Olimpico, i Biancocelesti di Maurizio Sarri giocano in dieci per oltre 80 minuti - espulso Patric - ma riescono a imporsi di misura sul Cluj grazie a uno splendido gol del loro capitano, Ciro Immobile.



La Lazio ha subito una grande occasione con Sergej Milinković-Savić, fermato con un super intervento di piede da Simone Scuffet, ma dopo neanche un quarto d'ora arriva la potenziale svolta della partita: Patric affossa il kosovaro Ermal Krasniqi e l'arbitro gli mostra il rosso diretto per aver impedito una chiara occasione da gol.

Sarri corre ai ripari e inserisce il difensore spagnolo Mario Gila, ma anzichè togliere una punta richiama il centrocampista Marcos Antônio, "abbassando" Felipe Anderson e Mattia Zaccagni e lasciando Immobile unico attaccante. La mossa è premiata perchè i Biancocelesti non soffrono, anzi...trovano anche un meritato vantaggio nel recupero del primo tempo.

Schema su punizione, Felipe Anderson pesca Immobile che con un fantastico destro al volo non dà scampo a Scuffet: per il capitano, che non segnava da più di un mese, è il nono gol stagionale. Nella ripresa Dan Petrescu, un passato nel Foggia e nel Genoa, prova a "ridisegnare" i campioni di Romania, inserendo a centrocampo Claudiu Petrila e il croato Lovro Cvek.



Patric è stato espulso dopo un quarto d'ora della sfida tra Lazio e Cluj UEFA via Getty Images

E' ancora la squadra di Sarri, però, a rendersi pericolosa, prima con un colpo di testa di Matías Vecino respinto sulla linea da Mário Camora, il capitano dei campioni di Romania, e poi con una percussione di Manuel Lazzari, chiuso dalla difesa ospite.



Finisce con la meritata vittoria di misura della Lazio, che giovedì prossimo difenderà il vantaggio conquistato sul campo dei campioni di Romania.