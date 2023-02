Braga-Fiorentina 0-4: super Viola a Braga

La Fiorentina di Vincenzo Italiano vince 0-4 nell'andata dei playoff di UEFA Europa Conference League a Braga. Sblocca la partita Luka Jović alla fine del primo tempo ed ancora Jović raddoppia al 60', dopo l'espulsione di Vítor Tormena. Arthur Cabral sigla il terzo gol con una grande giocata e poi cala il poker nel finale.



Sporting Braga-Fiorentina 0-4: la partita minuto per minuto e le reazioni



La Fiorentina parte forte con una bella rovesciata di Jović, che trova la risposta di Matheus. E' la Viola a fare la partita e a sfiorare nuovamente il gol con Giacomo Bonaventura, murato dalla difesa. Al 28' bussa il Braga: ci pensa Pietro Terracciano a salvare i Viola sul colpo di testa di Niakaté. Un minuto dopo è Abel Ruiz a sfiorare il gol. A pochi minuti dalla fine del primo tempo è Jović a portare avanti la Fiorentina con un preciso colpo di testa.



Il secondo tempo inizia con l'espulsione per Vítor Tormena, per un'entrata dura su Jović. Braga che dal 55' è quindi costretta a giocare in dieci uomini. Ed è ancora Jović a trovare il gol del raddoppio al minuto 60. La sfida la chiude Cabral, che palleggia in area e fa partire un super tiro per il tris viola. Lo stesso brasiliano firma la doppietta e il quarto gol viola che fissa l'andata sullo 0-4. Appuntamento il 23 febbraio al Franchi.