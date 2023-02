Fase a gironi di Europa Conference League: qual è la tua partita preferita?

La fase a gironi della seconda UEFA Europa Conference League non ha deluso. Le 32 contendenti non si sono risparmiate nel tentativo di raggiungere la fase a eliminazione diretta.

UEFA.com seleziona sei partite che ci hanno fatto battere forte il cuore: vota la tua preferita!

Villarreal - Lech 4-3

Highlights: Villarreal - Lech 4-3

8/9/2022, Gruppo C

Francis Coquelin segna un magnifico gol nel finale e il Villarreal dà il via alla fase a gironi con un'entusiasmante vittoria. Samuel Chukwueze e Álex Baena (2) vanno a segno nell'arco di otto minuti nel primo tempo dopo il vantaggio del Lech con Michał Skóraś, ma la doppietta di Mikael Ishak regala il pareggio agli ospiti. Verso lo scadere, Coquelin segna il terzo gol e regala i tre i punti ai vincitori dell'Europa League 2020/21.

Momento imperdibile: Coquelin trova l'angolino basso con un violento tiro dal limite.

Silkeborg - West Ham 2-3

Highlights: Silkeborg - West Ham 2-3

15/9/2022, Gruppo B

Gli Hammers reagiscono a uno spauracchio iniziale centrando la seconda vittoria su due in Danimarca. Il Silkeborg si porta sull'1-0 con Kasper Kusk, ma Manuel Lanzini pareggia dal dischetto e le reti di Gianluca Scamacca e Craig Dawson danno respiro al West Ham prima dell'intervallo. Søren Tengstedt riaccende le speranze per i padroni di casa, poi Alphonse Areola compie una bella parata sul subentrato Tonni Adamsen e nega un punto ai danesi.

Momento imperdibile: Scamacca porta il West Ham sul 2-1.

Sivasspor - Ballkani 3-4

Highlights: Sivasspor - Ballkani 3-4

06/10/2022, Gruppo G

Con un gol decisivo di Ermal Krasniqi al 94', il Ballkani diventa la prima squadra kosovara a vincere in una fase a gironi UEFA. Fredrik Ulvestad porta i padroni di casa in vantaggio dopo appena 32 secondi, ma Armend Thaqi e Arbër Potoku ribaltano il risultato prima dell'intervallo e Meriton Korenica segna a metà del secondo tempo per il 3-1. Erdoğan Yeşilyurt accorcia e Mustapha Yatabaré pareggia nel recupero, ma Krasniqi firma la rete della vittoria degli ospiti.

Momento imperdibile: il gol di Krasniqi nel recupero.

Slovan Bratislava - Basel 3-3

Highlights: Slovan Bratislava - Basel 3-3

13/10/2022, Gruppo H

La rimonta del Basel nel secondo tempo nega al Bratislava la seconda vittoria consecutiva contro la formazione svizzera nel Gruppo H. Darian Males e Vladimír Weiss trasformano un rigore nel primo tempo, poi le reti di Juraj Kucka e Aleksandar Čavrić nella ripresa mettono la squadra slovacca sulla strada della vittoria. Tuttavia, Andy Diouf firma il 3-2, mentre 7' dopo Andi Zeqiri strappa un punto per la squadra di Alexander Frei.

Momento imperdibile: Čavrić scavalca con calma il portiere in uscita e porta lo Slovan sul 3-2.

Molde - Djurgården 2-3

Highlights: Molde - Djurgården 2-3

27/10/22, Gruppo F

La squadra di Kim Bergstrand mette in scena una sorprendente rimonta in Norvegia, segnando tre gol con soli tre tiri e stordendo i campioni di Norvegia – che con una vittoria avrebbero confermato il posto tra le prime due. Tutto sembra andare secondo i piani per i padroni di casa dopo i gol di Ola Brynhildsen e Markus Kaasa, ma Victor Edvarsen accorcia alla fine del primo tempo. Nella ripresa, Joel Asoro e Haris Radetinac vanno a segno e assicurano agli ospiti la qualificazione da prima nel girone.

Momento imperdibile: Radetinac segna il gol della vittoria del Djurgården.

Köln - Nice 2-2

Highlights: Köln - Nice 2-2

03/11/2022, Gruppo D

Il Nizza si qualifica da prima nel girone, mentre il Köln esce dalla competizione dopo un pareggio da togliere il fiato. Il rasoterra di Gaëtan Laborde porta il vantaggio gli ospiti, che raddoppiano con Billal Brahimi 3' più tardi. Le reti di Denis Huseinbasic e Ondrej Duda danno il via a un finale tesissimo: il Köln cerca disperatamente la vittoria, che però non arriva, e si classifica terzo nel Gruppo D.

Momento imperdibile: Duda trova l'angolino basso con uno splendido rasoterra.