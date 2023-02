Andata spareggi fase a eliminazione diretta di Europa Conference League: anteprima partita per partita

Lazio, Braga e Trabzonspor sono tra le squadre in campo nelle gare d'andata di giovedì 16 febbraio per gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League. Ecco un approfondimento di tutte le gare.

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Sono 16 le squadre coinvolte negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League: le otto seconde classificate della fase a gironi della UEFA Europa Conference League e le otto terze classificate della fase a gironi della UEFA Europa League. Le sfide si giocano con gare d'andata e ritorno e si concluderanno giovedì 23 febbraio; la regola dei gol in trasferta è stata abolita. Le otto vincitrici degli spareggi prenderanno parte al sorteggio degli ottavi di finale che si svolgerà venerdì 24 febbraio; le otto perdenti degli spareggi usciranno dall'Europa per questa stagione.

I campioni azeri hanno raggiunto nuove vette nella passata stagione quando si sono qualificati a una fase a eliminazione diretta di competizioni UEFA per la prima volta. Tuttavia avendo perso sia all'andata che al ritorno degli spareggi contro il Marseille, la squadra di Gurban Gurbanov (in cui a volte in attacco gioca il figlio dell'allenatore, Musa Gurbanli) cercherà di fare un passo avanti contro il Gent. La squadra belga non vince in trasferta da sei partite (P2 S4), ma i Buffalos sperano di invertire la rotta nella trasferta più lunga della loro storia (3.700 km).

Highlights: Gent - Molde 4-0 

La posta in gioco è decisamente più alta rispetto a quando le due squadre si sono incontrate nella seconda e sesta giornata della fase a gironi dell'Europa League 2019/20. Adesso al Salzburg, Noah Okafor aveva segnato il gol decisivo nel 2-2 in Turchia, ma nella gara di ritorno in Svizzera il Trabzonspor era relegato all'ultimo posto e matematicamente fuori dai giochi, e il Basel si è imposto per 2-0 qualificandosi come primo del girone. Alcuni giocatori attuali di entrambe le squadre sono stati protagonisti di questi incontri, ma il tecnico di casa Abdullah Avcı spera che questa volta i campioni turchi facciano meglio.

Highlights: Pyunik - Basel 1-2 

Nella passata stagione la squadra di Kjetil Knutsen ha giocato 20 partite europee arrivando sino ai quarti di finale di Europa Conference League. Questa stagione è stata meno ricca di soddisfazioni: l'Orda Gialla ha ceduto il titolo norvegese al Molde in autunno e si è classificata terza nel girone di Europa League dietro ad Arsenal e PSV. Il Lech di John van den Brom, invece, ha in squadra una serie di giocatori svedesi e norvegesi che non si faranno intimorire dalle temperature polari dell'Aspmyra Stadion.

Highlights: Lech - Villarreal 3-0 

Sotto la guida di Domingos Paciência, il Braga è arrivato sino alla finale della UEFA Europa League 2010/11, perdendo solo contro il Porto a Dublino nell'atto conclusivo del torneo a tinte portoghesi. Forse saranno delusi di essere scesi in Europa Conference questa volta, dato che con dieci punti non sono riusciti ad andare oltre al terzo posto nel girone. Sotto la guida di Vincenzo Italiano, invece, la Fiorentina è tornata in Europa per la prima volta dopo sei anni. I Viola non superavano i gironi di competizioni UEFA da quando nel 2014/15 arrivarono sino alle semifinali.

Statistiche

La Fiorentina ha avuto il miglior attacco in condivisione della fase a gironi di questa Europa Conference League con 14 gol.

Prossime tappe Le gare di ritorno si giocheranno una settimana dopo quelle d'andata: il 23 febbraio. Le vincitrici delle sfide prenderanno parte al sorteggio degli ottavi di finale del 24 febbraio, dove saranno non teste di serie. Le teste di serie del sorteggio sono: AZ Alkmaar, Djurgården, İstanbul Başakşehir, Nice, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal e West Ham.

Dan Petrescu ha giocato in Italia con le maglie di Foggia e Genoa all'inizio della carriera di calciatore, e queste esperienze potrebbero avere fatto la differenza nell'Europa League 2019/20, quando il suo CFR vinse 2-1 contro la Lazio nella prima partita del girone qualificandosi poi a spese proprio della formazione italiana (nonostante la sconfitta per 1-0 al ritorno). In questa stagione, la Lazio di Maurizio Sarri si è classificata terza in un bizzarro Gruppo H di Europa League in cui tutte e quattro le squadre hanno chiuso a otto punti. I biancocelesti però hanno come obiettivo quello di scucire dal petto della Roma il trofeo vinto dai giallorossi nella passata edizione.

Statistiche

La Lazio non perde in casa contro avversari rumeni da quattro partite: due pareggi e due vittorie - contro l'FCSB (5-1, 2018) e il Cluj (1-0, 2019).

Highlights: CFR Cluj - Slavia Praha 2-0 

In testa al campionato ucraino durante la lunga pausa invernale, il Dnipro-1 ha l'occasione di riscattarsi contro l'AEK Larnaca dopo che la squadra cipriota è uscita vittoriosa dagli spareggi di Europa League di questa stagione, vincendo 2-1 a Kosice (dove il Dnipro-1 gioca le sue partite europee in casa in questa stagione) e 3-0 a Larnaca. L'AEK si è classificato terzo dietro a Fenerbahçe e Rennes nel suo girone di Europa League, ma ha raccolto quattro punti contro un'altra formazione ucraina, la Dynamo Kyiv.

Highlights: Apollon Limassol 1-3 Dnipro-1

Grandi protagoniste dei rispettivi campionati, le due squadre si sono affrontate nel secondo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2005/06, quando Obiora Odita del Partizan ha segnato gli unici gol della sua squadra nelle due vittorie per 1-0. Non c'è stato da vergognarsi se lo Sheriff è arrivato terzo nel suo gruppo di Europa League in questa stagione, dietro a Real Sociedad e Man United, mentre il Partizan di Gordan Petrić si è piazzato secondo nel gruppo D della Europa Conference League, superando la squadra tedesca del Köln e finendo a pari punti con la capolista Nice.

Highlights: Partizan - Köln 2-0 

Il Ludogorets ospita per la seconda volta nella sua storia un avversario belga, mentre l'Anderlecht vuole ripercorrere le orme del Royal Antwerp, vittorioso per 2-1 a Razgrad contro i campioni bulgari nella fase a gironi dell'Europa League 2020/21. La qualificazione agli spareggi per la fase a eliminazione diretta è stato uno dei pochi punti di forza di un autunno magro di soddisfazioni per il club di Bruxelles, mentre la squadra di Ante Šimundža è uscita dalla fase a gironi dell'Europa League nonostante abbia battuto la Roma per 2-1 nella prima giornata. Tra l'altro, Šimundža ha giocato in Belgio con il La Louvière nel 2001.

Highlights: Silkeborg - Anderlecht 0-2 

