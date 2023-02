Rose Europa Conference League: Ings per il West Ham, Pellegrini per la Lazio

Ogni squadra ancora in corsa in UEFA Europa Conference League poteva aggiungere tre giocatori alla lista A entro la mezzanotte di giovedì 2 febbraio.

La deadline è passata e UEFA.com elenca tutti i giocatori inseriti e quelli esclusi; clicca sulle squadre per vedere la rosa completa. Nota: i giocatori non possono più essere esclusi per aver già partecipato alla competizione con un'altra squadra.

Cambiamenti alle rose di Europa Conference League

Inseriti: Ismael Casas, Marin Jakoliš, Nemanja Nikolić

Esclusi: Miloš Gordić, Victor Olatunji, Theodosis Siathas, Bruno Gama

Inseriti: Henrik Bellman, Anders Dreyer, Islam Slimani

Esclusi: Enock Agyei, Anouar Ait El Hadj, Julien Duranville, Sebastiano Esposito, Wesley Hoedt, Chris-Emmanuel Lokesa, Fábio Silva

Inseriti: Djordje Mihailovic, Sven Mijnans, Mathew Ryan

Esclusi: Hakon Evjen, Peer Koopmeinders, Robin Lathouwers, Vasileios Pavlidis, Peter Vindahl Jensen

Inseriti: Emmanuel Essiam, Hugo Novoa, Hugo Vogel

Esclusi: Noah Katterbach, Sayfallah Ltaief, Ádám Szalai, Tician Tuchi

Inseriti: Marcus Andersen*, Faris Pemi Moumbagna, Adam Sørensen, Joel Mugisha

Esclusi: Nikita Haikin, Marius Høibråten, Anders Konradsen, Elias Kristoffersen Hagen, Alfons Sampsted, Japhet Sery, Ola Solbakken

Inseriti: Pizzi, Josafat Mendes, Bruma

Esclusi: Bruno Rodrigues, Fabiano, Hernâni Infande, Diego Lainez, Vitinha

Inseriti: George Daniel Birligea, Alin Fica*, Ermal Krasniqi, Viktor Kun Gyorgy*, Tudor Lucaci*, Mihai Pinzariu*, Bogdan Țîru

Esclusi: Karlo Bručić, Sergiu Buș, Vito Hammershöy, Adrian Păun, Roger

Inseriti: Oliver Berg, Jacob Bergström, Carlos Moros Gracia

Esclusi: Albion Ademi, Emmanuel Banda, Amadou Doumbouya, Hjalmar Ekdal, Karl Holmberg, Aleksandr Vasiutin

Inseriti: Yakiv Kinareikin*, Joao Gabriel Martins Peglow, Rónald Matarrita, Hayner Willian Monjardim Cordeiro

Esclusi: Gabriel Busanello, Artem Gromov, Serhiy Loginov, Valerii Yurchuk

Inseriti: Josip Brekalo, Gaetano Castrovilli, Tommaso Martinelli*, Salvatore Sirigu

Esclusi: Pierluigi Gollini, Youssef Maleh, Szymon Żurkowski

Inseriti: Wout Asselman*, Victor De Concinck, Tibe De Vlieger, Gift Emmanuel Orban, Kamil Piątkowski, Tarik Tissoudali

Esclusi: Andreas Hanche-Olsen, Elisha Owusu, Ibrahim Salah

Inseriti: Luca Pellegrini

Esclusi: Simone Castigliani, Valerio Marinacci, Giovanni Morsa, Ştefan Radu

Inseriti: Dominik Holec

Esclusi: Artur Rudko

Inseriti: Gonzalo Ávila, Jorginho, Franco Matias Russo

Esclusi: Souza Cauly, Cicinho, Rick, Ivan Yordanov

Inseriti: Badredine Bouanani, Terem Moffi, Youssouf Ndayishimiye,

Esclusi: Andy Delort, Rares Ilie, Mario Lemina, Mads Bech Sørensen

Inseriti: Andreas Colorado

Esclusi: Nikola Lakčević, Mateja Stasevic, Nikola Terzić, Vanja Vlahović

Inseriti: Ayhan Arazli*, Yassine Benzia, Adama Diakhaby, Redon Xhixha

Esclusi: Abbas Hüseynov, Kady Borges, Sahruddin Mehemmedeliyev, Owusu Kwabena

Inseriti: Munashe Peter Garananga, Mohamed Amine Talal, Abdoul-Fessal Tapsoba

Esclusi: Alizade Carmanov, Heron, Felipe Vizeu, Salifu Mudasiru, Pernambuco

Inseriti: Samuel Sáiz, Jordy Caicedo, Isaac Cofie

Esclusi: Karol Angielski, Kader Keita, Diaa Sabia

Inseriti: Malik Abubakari, Maudo Jarjué, Sharani Zuberu

Esclusi: Myenty Abena, David Hrnčár, Ibrahim Rabiu, Alen Mustafić, Eric Ramírez, Ivan Šaponjić

Inseriti: Arif Boşluk*, Bruno Peres, Serkan Asan, Edin Višća

Esclusi: Jean Evrard Kouassi, Montassir Lahtimi, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan

Inseriti: Ian Cassaro Usart, Mamadou Ibra Mbacke Fall, Ramón Terrats Espacio

Esclusi: Arnaut Danjuma, Manu Morlanes, Gerónimo Rulli

Inseriti: Joseph Anang, Danny Ings, Armstrong Okoflex

Esclusi: Conor Coventry, Craig Dawson, Darren Randolph

* Lista B

Per la stagione 2022/23 AS Roma e İstanbul Başakşehir FK hanno accettato specifiche restrizioni a livello sportivo sui nuovi acquisti da inserire nella Lista A per la partecipazione alle competizioni UEFA per club.

Per ragioni specifiche, la Lista A inviata da AS Roma e İstanbul Başakşehir FK entro la deadline di giovedì deve passare dal controllo del Club Financial Control Body e la pubblicazione della rosa è posticipata fino al termine di quei controlli.