Uso del VAR nella fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League

Per la prima volta, il VAR (Video Assistant Referee) sarà utilizzato negli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League e in tutte le partite successive sino alla finale.

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta si giocano il 16 e 23 febbraio. Le squadre vincitrici accederanno agli ottavi di finale, dove incontreranno le otto vincitrici dei gironi che si sono conclusi lo scorso novembre.

La finale di UEFA Europa Conference League si giocherà il 7 giugno 2023 alla Eden Arena di Praga (Cechia).

Spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League

Qarabağ (AZE) - Gent (BEL)

Trabzonspor (TUR) - Basel (SUI)

Lazio (ITA) - CFR Cluj (ROU)

Bodø/Glimt (NOR) - Lech (POL)

Braga (POR) - Fiorentina (ITA)

AEK Larnaca (CYP) - Dnipro-1 (UKR)

Sheriff (MDA) - Partizan (SRB)

Ludogorets (BUL) - Anderlecht (BEL)

Chi è qualificato agli ottavi di finale grazie al primo posto nel girone?

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)