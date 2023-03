Sorteggi quarti di finale, semifinali e finale UEFA Europa Conference League: come funzionano, come guardarli e chi vi partecipa?

Ai sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della UEFA Europa Conference League, partecipano le otto squadre che supereranno agli ottavi di finale.

Le contendenti Anderlecht (BEL)

AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech Poznań (POL)

Nice (FRA)

West Ham (ENG)



Quando e dove si svolgeranno i sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa League?

I sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa Conference League si terranno a Nyon, presso la sede della UEFA, venerdì 17 marzo. La cerimonia inizia alle 14:00 CET.

Dove posso vedere i sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa Conference League?

La diretta streaming apparirà in questo link.

Quali squadre sono presenti nei sorteggi dei quarti di finale, delle semifinali e della finale di Europa Conference League?

Ai sorteggi partecipano le otto squadre che supereranno gli ottavi di finale.

I dieci gol più belli della fase a gironi di Europa Conference League

Le squadre dello stesso paese possono affrontarsi nei quarti di finale, nelle semifinali e nella finale di Europa Conference League?

Sì. Ci sarà un sorteggio libero per i quarti di finale. Gli accoppiamenti saranno numerati da 1 a 4 per il sorteggio delle semifinali che sarà a seguire. Per motivi amministrativi, sarà effettuato anche un sorteggio per determinare la squadra "di casa" nella finale.

Quarti di finale e semifinali di Europa Conference League saranno andata e ritorno?

Le sfide si giocheranno con partite in casa e in trasferta. Le sfide in pareggio dopo i 180 minuti andranno ai supplementari indipendentemente dal numero dei gol fatti in trasferta. Se il risultato dovesse restare in equilibrio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora le squadre andranno ai calci di rigore.

Scarica l'app Europa!

Quando si svolgeranno i quarti di finale, le semifinali e la finale di Europa Conference League?

L'andata dei quarti di finale è prevista per giovedì 13 aprile, mentre il ritorno si terrà una settimana dopo, giovedì 20 aprile.

Le semifinali sono in programma per l'11 maggio, mentre le gare di ritorno si terranno una settimana dopo, giovedì 18 maggio.

La finale si disputerà alla Eden Aréna di Praga il 7 giugno 2023.

Cosa succede dopo?

Le vincitrici dei quattro quarti di finale vanno in semifinale. Le vincitrici delle semifinali accedono alla finale. Tutte le squadre che perdono alla fase a eliminazione diretta escono definitivamente dall'Europa per il 2022/23.