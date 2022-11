Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League: Lazio-Cluj, Fiorentina-Braga

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League 2022/23 si è svolto lunedì nella sede UEFA di Nyon (Svizzera). Tra le sfide più interessanti spiccano Lazio-Cluj e Fiorentina-Braga.

Quando si giocano gli pareggi per la fase a eliminazione diretta Europa Conference League?

Andata



Giovedì 16 febbraio

18:45 CET

Qarabağ (AZE) - Gent (BEL)

Trabzonspor (TUR) - Basel (SUI)

Bodø/Glimt (NOR) - Lech (POL)

Braga (POR) - Fiorentina (ITA)



21:00 CET

Lazio (ITA) - CFR Cluj (ROU)

AEK Larnaca (CYP) - Dnipro-1 (UKR)

Sheriff (MDA) - Partizan (SRB)

Ludogorets (BUL) - Anderlecht (BEL)

Ritorno



Giovedì 23 febbraio

18:45

CFR Cluj (ROU) - Lazio (ITA)

Dnipro-1 (UKR) - AEK Larnaca (CYP)

Partizan (SRB) - Sheriff (MDA)

Anderlecht (BEL) - Ludogorets (BUL)

21:00 CET

Gent (BEL) - Qarabağ (AZE)

Basel (SUI) - Trabzonspor (TUR)

Lech (POL) - Bodø/Glimt (NOR)

Fiorentina (ITA) - Braga (POR)

Cosa succede dopo gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League?

Le vincenti vanno agli ottavi dove affronteranno le vincitrici dei gironi di Europa Conference League. Le vincenti degli spareggi saranno non testa di serie per il sorteggio degli ottavi. Da questo momento si procederà a eliminazione diretta sino alla finale del 7 giugno a Praga.

Chi è qualificato agli ottavi di finale? AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Come funzionava il sorteggio?

Le otto seconde classificate nei gironi di Europa Conference League erano teste di serie, mentre le otto squadre provenienti dalla UEFA Europa League non erano teste di serie. Non erano ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa.