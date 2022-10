Guida alla sesta giornata di UEFA Europa Conference League

West Ham, Villarreal e Djurgården sono le uniche matematicamente prime, mentre per tutte le altre squadre la qualificazione si deciderà all'ultima giornata.

vi raccontiamo gli spunti più interessanti dell'ultima tornata di partite.

Giovedì 3 novembre

Gruppo A: RFS - Fiorentina, İstanbul Başakşehir - Hearts

Gruppo B: FCSB - West Ham, Silkeborg - Anderlecht

Gruppo C: Lech - Villarreal, H. Beer-Sheva - Austria Wien

Gruppo D: Partizan - Slovácko, Köln - Nice

Gruppo E: Apollon Limassol - Vaduz, AZ Alkmaar - Dnipro-1

Gruppo F: Djurgården - Shamrock Rovers, Gent - Molde

Gruppo G: Slavia Praha - Sivasspor, CFR Cluj - Ballkani

Gruppo H: Žalgiris - Slovan Bratislava, Pyunik - Basel

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici vanno direttamente agli ottavi. Le otto seconde e le terze di UEFA Europa League si sfidano in degli spareggi per la fase a eliminazione diretta per gli ultimi posti agli ottavi.

Guida alle partite

Köln e Nice al fotofinish

Highlights: Nice - Köln 1-1 

Il Köln, squadra di Bundesliga, si trova al terzo posto nel Gruppo D dopo una complicata vittoria alla quinta giornata in casa dello Slovácko; la partita era stata sospesa dopo sette minuti a causa della fitta nebbia, e poi completata il giorno successivo, quando il "Carnival Club" ha vinto 1-0 grazie al gol di Ondrej Duda all'82' dopo un rigore parato. La capolista Nice ha adesso un solo punto di vantaggio sui tedeschi in vista dell'ultima partita in Germania, ma con il Partizan a pari punti con il Nice a quota otto, che ospita lo Slovácko eliminato, né il Köln né il Nice possono permettersi passi falsi.

Il tecnico del Nizza, Lucien Favre, conosce bene il calcio tedesco per i suoi trascorsi all'Hertha Berlino, al Mönchengladbach e al Dortmund, ma può contare sul momento positivo della squadra dopo la vittoria per 2-1 contro il Partizan. È stata la prima partita del Gruppo D in cui hanno fatto più di un gol. "Abbiamo avuto alcune occasioni che non abbiamo trasformato", ha detto Favre. "È così che vanno le cose. Almeno le abbiamo create. La speranza è che a Colonia la sua squadra sia più cinica.

La Fiorentina a caccia del primo posto

Highlights: Fiorentina 1-1 RFS

I viola hanno vendicato la sconfitta per 3-0 contro l'İstanbul Başakşehir con un successo per 2-1 nella quinta giornata, ma rimangono secondi nel Gruppo A per gli scontri diretti pur essendo entrambi a dieci punti. Sicura di arrivare almeno seconda, la Fiorentina vola a Riga per affrontare l'eliminato RFS nell'ultima partita, sperando che una vittoria (e uno scivolone del Başakşehir) le consenta loro di ottenere il primo posto nel girone e la qualificazione diretta agli ottavi saltando gli spareggi.

"Ovviamente crediamo ancora di poter arrivare al primo posto", ha dichiarato a UEFA.com il centrocampista Sofyan Amrabat. "Forse è un luogo comune, ma nel calcio tutto può succedere". Tuttavia, mentre il Başakşehir affronta in casa l'Hearts, con la squadra scozzese già certa di arrivare terza, il centrocampista Deniz Türüç ha confermato che la squadra di Emre Belözoğlu resterà concentrata per vincere. "Siamo ancora primi nel girone e faremo di tutto per esserlo anche dopo la sesta giornata", ha detto a UEFA.com

Slavia appeso a un filo

Highlights: Sivasspor - Slavia Praha 1-1 

Con lo stadio Eden Arena che ospiterà la finale il 7 giugno 2023, si potrebbe affermare che nessuna squadra desidera il successo in Europa Conference League in questa stagione come lo Slavia Praha. Forse è significativo che nelle cinque partite della fase a gironi abbiano effettuato 118 tiri in porta: 25 in più della seconda di questa speciale classifica, ovvero la Fiorentina. Tuttavia, con soli cinque gol segnati e il terzo posto in classifica, accolgono il Sivasspor, capolista del Gruppo G, alla disperata ricerca di una vittoria.

I calcoli sono complicati: lo Slavia è a pari punti con il CFR Cluj, e se entrambe le squadre vincessero nella sesta giornata, le prime tre in classifica avrebbero dieci punti, e lo Slavia perderebbe la qualificazione. In definitiva, lo Slavia deve vincere e sperare che il Ballkani, club già eliminato, guadagni almeno un punto in Romania. "Non è una buona notizia", ha detto il tecnico dello Slavia Jindřich Trpišovský. "Dobbiamo battere il Sivasspor e sperare in un aiuto da parte del Ballkani. Tuttavia, il Cluj è forte in casa".

Highlights: Slavia Praha - LASK 4-1 

E poi?

• Le otto vincitrici dei gironi vanno direttamente al sorteggio per gli ottavi di Europa Conference League che si terrà il 24 febbraio, dove verranno accoppiate con le otto vincitrici degli spareggi di Europa Conference League. Le vincitrici dei gironi giocano il ritorno in casa.

• Le seconde degli otto gironi raggiungono le otto terze dei gironi di Europa League nel sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League, che si terrà lunedì 7 novembre. Le vincenti andranno agli ottavi.