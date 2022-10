Guida alla quinta giornata di UEFA Europa Conference League

Nella quinta giornata di UEFA Europa Conference League, la Fiorentina affronta l'İstanbul Başakşehir in uno scontro diretto per il primo posto del Gruppo A, mentre nella stessa serata c'è una importante sfida tra due big nordiche.

In questo articolo, presentato da Enterprise, abbiamo raccolto alcuni degli spunti più interessanti delle gare.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi. Prima degli ottavi di finale si disputeranno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta tra le otto seconde classificate dei gironi e le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League.

Giovedì 27 ottobre

Gruppo A: Fiorentina - İstanbul Başakşehir, Hearts - RFS

Gruppo B: Anderlecht - FCSB, West Ham - Silkeborg

Gruppo C: Villarreal - Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien - Lech

Gruppo D: Slovácko - Köln, Nice - Partizan

Gruppo E: Vaduz - AZ Alkmaar, Dnipro-1 - Apollon Limassol

Gruppo F: Molde - Djurgården, Shamrock Rovers - Gent

Gruppo G: Ballkani - Slavia Praha, Sivasspor - CFR Cluj

Gruppo H: Basel - Žalgiris, Slovan Bratislava - Pyunik

Guida alle partite

La Fiorentina vuole spazzare ogni dubbio

"Non si possono trarre conclusioni da una sola partita", ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria per 5-1 in casa contro l'Hearts nella quarta giornata. "Dobbiamo avere più continuità". In effetti i viola non hanno avuto molta continuità in stagione e hanno ottenuto solo un punto nelle prime due partite del Gruppo A, ma possono eliminare ogni dubbio sul loro futuro europeo nella sfida interna contro la capolista İstanbul Başakşehir.

Nella seconda giornata la Fiorentina ha chiuso la sfida in Turchia in dieci uomini perdendo 3-0, ma la squadra di Emre Belözoğlu, pur avendo ottenuto ottimi risultati in questa stagione, è soggetta a sporadici passi falsi: è rimasta imbattuta nelle prime 16 partite di questa stagione prima di perdere 2-0 in casa contro un mai domo Sivasspor nel fine weekend dopo aver perso due punti nel Gruppo A nello 0-0 con l'RFS a Riga.

Due big scandinave si contendono il primo posto

Il Molde avrà voglia di rivalsa contro il Djurgården nella sfida interna che si giocherà alla quinta giornata. I campioni norvegesi infatti hanno perso 3-2 alla seconda giornata con un gol sul finale dopo essere rimasti in dieci. "Possiamo congratularci con il Djurgården e con la Svezia per una rara grande vittoria contro la Norvegia", ha detto scherzando l'allenatore Erling Moe dopo la partita.

La vendetta potrebbe essere doppiamente dolce per il Molde. Il Djurgården è già sicuro di un posto nella fase a eliminazione diretta, ma con una vittoria il Molde potrebbe persino strappargli il primo posto nel Gruppo F. La squadra svedese potrebbe aver raggiunto il suo obiettivo primario, ma contro il Molde potrebbe blindare la prima posizione. Come ha detto il co-allenatore Thomas Lagerlöf: "Indipendentemente da ciò che accade in una partita, noi non ci arrendiamo mai".

Il West Ham in casa contro il miglior attacco del torneo, il Silkeborg

Gli Hammers sono certi di un posto nella fase a eliminazione diretta dell'Europa Conference League dopo aver vinto le prime quattro partite, ma il primo posto nel girone e la qualificazione diretta agli ottavi non sono traguardi già assodati per la squadra di David Moyes. Attualmente secondo nel Gruppo B, il Silkeborg cercherà di togliere le certezze al West Ham a Londra dopo aver vinto due volte 5-0 contro l'FCSB.

La squadra di Kent Nielsen ha attualmente il miglior attacco della fase a gironi insieme al Villarreal con 12 gol e ha segnato due reti al West Ham nella sconfitta casalinga per 3-2 della seconda giornata. Riusciranno a creare ancora più problemi agli Hammers in Inghilterra? "La partita col West Ham è stata combattuta anche se abbiamo perso", ha detto Nielsen ripensando a quella partita. "Vedremo [nelle ultime partite] se riusciremo a fare abbastanza per qualificarci".

Highlights: Slavia Praha 4-1 LASK

Uno sguardo al futuro

• L'AZ Alkmaar è in testa al Gruppo E prima della quinta giornata, ma la sua partita in casa contro il Dnipro-1, secondo in classifica, potrebbe essere cruciale per decidere quale delle due squadre prenderà la strada diretta per gli ottavi di finale. L'AZ ha battuto la squadra ucraina per 1-0 in trasferta nella prima giornata.

• Il sogno dello Slavia è quello di giocare la finale di questa stagione nel proprio stadio. La partita della quinta giornata al Ballkani sembra alla sua portata, ma i cechi devono anche battere il Sivasspor a Praga nella sesta giornata per continuare la loro avventura europea in primavera.