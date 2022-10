Cosa guardare alla quarta giornata di UEFA Europa Conference League

Tre squadre hanno nove punti dopo le prime tre giornate della fase a gironi di UEFA Europa Conference League; soprattutto, però, ognuna ha qualcosa per cui giocare all'inizio delle battute conclusive.

In questo articolo presentato da Enterprise, selezioniamo alcuni temi caldi in vista della quarta tornata di incontri.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi invece si disputeranno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta tra le otto seconde classificate dei gironi e le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League.

Giovedì 13 ottobre

Gruppo A: İstanbul Başakşehir - RFS (18:45), Fiorentina - Hearts (18:45)

Gruppo B: FCSB - Silkeborg (21:00), West Ham - Anderlecht (21:00)

Gruppo C: Austria Wien - Villarreal (18:45), H. Beer-Sheva - Lech (21:00)

Gruppo D: Partizan - Köln (18:45), Nice - Slovácko (21:00)

Gruppo E: Apollon Limassol - AZ Alkmaar (18:45), Vaduz - Dnipro-1 (21:00)

Gruppo F: Djurgården - Gent (18:45), Shamrock Rovers - Molde (21:00)

Gruppo G: CFR Cluj - Slavia Praha (18:45), Ballkani - Sivasspor (21:00)

Gruppo H: Slovan Bratislava - Basel (18:45), Žalgiris - Pyunik (21:00)

Cosa guardare

Highlights: Anderlecht - West Ham

Tre squadra cercano la quarta vittoria

Dopo la terza giornata, solo tre club possono puntare all'en plein nella fase a gironi di Europa Conference League: AZ Alkmaar, Villarreal e West Ham. Ognuno di loro è in testa al girone con nove punti, con l'inseguitrice più vicina a cinque lunghezze.

Le tre squadre possono staccare il biglietto per gli ottavi se vincono giovedì. Il West Ham ha l'ulteriore garanzia del primo posto se riesce a superare l'Anderlecht in un'altra rivincita della finale di Coppa delle Coppe 1976 (vinta dalla squadra belga per 4-2). Il successo per 1-0 a Bruxelles fa ben sperare la formazione londinese, ma il tecnico David Moyes ha avvertito: "Negli spogliatoi non abbiamo urlato né sventolato bandiere, perché rispettiamo i nostri avversari e dobbiamo riaffrontarli".

Highlights: Villarreal - Austria Wien 5-0

Il sottomarino giallo naviga indisturbato

Oltre a essere a punteggio pieno, il Villarreal gioca un torneo a sé quando si tratta di gol: squadra più prolifica della fase a gironi con 11 reti, vanta anche i migliori finalizzatori della competizione: Álex Baena e Morales, entrambi a quattro gol e un assist.

Alla terza giornata, Morales è diventato il primo giocatore a segnare una tripletta in questa edizione ed è stato elogiato dal tecnico Unai Emery: "Se metti José sotto porta, segni facilmente". L'Austria Wien si prepara per un'altra sfida contro il Villarreal e forse ha più motivi per temere Álex Baena: il 21enne attaccante ha segnato un gol bellissimo all'andata in Spagna e sembra destinato a un club di alto profilo in Inghilterra.

Highlights: Sivasspor - Ballkani 3-4

Il Ballkani cerca una doppietta storica

La missione dell'Europa Conference League è offrire a più federazioni UEFA la possibilità di giocare ad alto livello in Europa. L'edizione 2022/23 porta qualche esempio di ciò che possono fare le squadre di nazioni meno quotate. Prima rappresentante del Kosovo nella fase a gironi, il Ballkani ha vinto 4-3 in casa del Sivasspor alla terza giornata ed è in testa al Gruppo G in attesa della seconda gara a Pristina.

Ma il Ballkani non è l'unico club a godersi questa avventura. Ogni squadra della fase a gironi ha raccolto almeno un punto nelle prime tre partite, e tutte arrivano alla quarta giornata con qualche speranza di passare alla fase successiva.

Quando si giocano le partite della fase a gironi di Europa Conference League? Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Highlights: Slavia Praha - LASK 4-1

Prossime partite

• Come nella scorsa stagione, le vincitrici dei gironi di Europa Conference League si assicurano un posto agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati il 24 febbraio.

• Le seconde classificate degli otto gironi di Europa Conference League andranno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze classificate dei gironi di Europa League. Il sorteggio si svolgerà a Nyon il 7 novembre.