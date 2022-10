Terza giornata Europa Conference League: vince la Fiorentina, ancora a punteggio pieno West Ham, Villarreal e Alkmaar

Tre squadre sono ancora a punteggio pieno dopo tre giornate della fase a gironi di UEFA Europa Conference League: West Ham, Villarreal e Alkmaar. Bene la Fiorentina che vince e convince in casa dell'Hearts.

UEFA.com vi racconta le sfide della terza giornata.

Europa Conference League Predictor

La formazione inglese soffre ma vince la sua terza partita consecutiva grazie alla rete al 79' dell'italiano Gianluca Scamacca su assist di Lucas Paquetà.

La Fiorentina vince 3-0 contro il Heart of Midlothian nella terza giornata del Gruppo A di UEFA Europa Conference League, conquistando i primi tre punti in questa competizione. La sfida viene sbloccata dalla rete in apertura di Rolando Mandragora. Raddoppia Christian Kouame sul finire del primo tempo, poi Luka Jović cala il tris nel finale.

Clicca sul report della gara.

Gli spagnoli segnano due gol nel primo tempo e tre nel secondo e stendono un Austria Wien che non ha mai impensierito la retroguardia avversaria. Il Villarreal passa in vantaggio al 18' con Alex Baena e raddoppia al 43' con Arnaut Danjuma. Nella ripresa il copione resta uguale con la tripletta di José Luis Morales (76', 80' e 88') che spegne qualsiasi velleità di rimonta degli avversari.

La formazione di Belgrado espugna il campo del Köln grazie alla rete segnata da Svetozar Marković dopo soli 9 minuti di gioco. I padroni di casa dominano nel possesso e nel conto dei tiri in porta ma non riescono a sfondare l'arcigna difesa del club serbo che porta a casa tre punti preziosi.

Scarica l'app Europa

Il meglio delle altre partite

• Il Ballkani è diventato il primo club kosovaro a vincere una partita di una fase a gironi UEFA grazie al gol al 94' di Ermal Krasniqi in una partita ricca di gol, colpi di scena e spettacoli terminata 4-3 contro il Sivasspor.

• Il Silkeborg ha vinto una partita UEFA (dalla fase a gironi in poi) per la prima volta dal 1998 - e in grande stile dato che ha segnato cinque gol nello scontro diretto del Gruppo B contro il FCSB.

• L'AZ Alkmaar è ancora a punteggio pieno nel Gruppo E grazie alla rete segnata a cinque minuti dalla fine da Jesper Karlsson contro l'Apollon.

Risultati terza giornata

Gruppo A: Hearts - Fiorentina 0-3, RFS - İstanbul Başakşehir 0-0

Gruppo B: Anderlecht - West Ham 0-1, Silkeborg - FCSB 5-0

Gruppo C: Lech - H. Beer-Sheva 0-0, Villarreal - Austria Wien 5-0

Gruppo D: Slovácko - Nice 0-1, Köln - Partizan 0-1

Gruppo E: Dnipro-1 - Vaduz 2-2, AZ Alkmaar - Apollon Limassol 3-2

Gruppo F: Molde - Shamrock Rovers 3-0, Gent - Djurgården 0-1

Gruppo G: Sivasspor - Ballkani 3-4, Slavia Praha - CFR Cluj 0-1

Gruppo H: Pyunik - Žalgiris 2-0, Basel - Slovan Bratislava 0-2

Quarta giornata (13 ottobre)

Gruppo A: İstanbul Başakşehir vs RFS (18:45), Fiorentina vs Hearts (18:45)

Gruppo B: FCSB vs Silkeborg (21:00), West Ham vs Anderlecht (21:00)

Gruppo C: Austria Wien vs Villarreal (18:45), H. Beer-Sheva vs Lech (21:00)

Gruppo D: Partizan vs Köln (18:45), Nice vs Slovácko (21:00)

Gruppo E: Apollon Limassol vs AZ Alkmaar (18:45), Vaduz vs Dnipro-1 (21:00)

Gruppo F: Djurgården vs Gent (18:45), Shamrock Rovers vs Molde (21:00)

Gruppo G: CFR Cluj vs Slavia Praha (18:45), Ballkani vs Sivasspor (21:00)

Gruppo H: Slovan Bratislava vs Basel (18:45), Žalgiris vs Pyunik (21:00)