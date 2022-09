Guida alla terza giornata di UEFA Europa Conference League

Sono stati segnati ben 52 gol nei 16 incontri della seconda giornata della UEFA Europa Conference League, e sicuramente gol e spettacolo fioccheranno ancora con la fase a gironi che si avvia verso il giro di boa.

In questo articolo, presentato da Enterprise, abbiamo analizzato gli spunti più interessanti del prossimo turno.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi accedono automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi invece si disputeranno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta tra le otto seconde classificate dei gironi e le terze classificate dei gironi di UEFA Europa League.

Giovedì 6 ottobre

Gruppo A: Hearts - Fiorentina (21:00), RFS - İstanbul Başakşehir (21:00)

Gruppo B: Anderlecht - West Ham (18:45), Silkeborg - FCSB (18:45)

Gruppo C: Lech - H. Beer-Sheva (18:45), Villarreal - Austria Wien (21:00)

Gruppo D: Slovácko - Nice (18:45), Köln - Partizan (21:00)

Gruppo E: Dnipro-1 - Vaduz (18:45), AZ Alkmaar - Apollon Limassol (21:00)

Gruppo F: Molde - Shamrock Rovers (18:45), Gent - Djurgården (21:00)

Gruppo G: Sivasspor - Ballkani (18:45), Slavia Praha - CFR Cluj (21:00)

Gruppo H: Pyunik - Žalgiris (18:45), Basel - Slovan Bratislava (21:00)

Guida alle partite

Sfida tra finaliste del 1976

Dopo le vittorie contro FCSB e Silkeborg, alla terza giornata il West Ham volerà a Bruxelles per la sfida contro l'Anderlecht in una sorta di ripetizione della finale di Coppa delle Coppe UEFA del 1976. In quella finale di 46 anni fa, gli Hammers, che schieravano Trevor Brooking e Frank Lampard Sr, furono battuti 4-2 allo stadio dell'Heysel in quella che resta ancora oggi l'unica importante finale europea del club.

Come la squadra di David Moyes, anche l'Anderlecht ha faticato nelle prime giornate del campionato, ma in Europa insegue il West Ham con quattro punti in due partite. La formazione di Felice Mazzù non ha ancora subito gol nel Gruppo B, anche se col pari a reti bianche in casa dell'FCSB alla seconda giornata ha vinto una sola partita nelle ultime sette tra tutte le competizioni.

Highlights: Silkeborg - West Ham 2-3 

Ljubicic trascinatore del Köln

A proposito di rivincite, il Köln e il Partizan si sono già affrontati in passato: negli ottavi di finale della Coppa UEFA 1974/75. I "Billy Goats" trionfarono per 5-2 complessivamente e raggiunsero le semifinali della competizione, dove persero contro i futuri campioni del Borussia Mönchengladbach.

Dejan Ljubicic ha proseguito il suo stato di grazia nella vittoria interna della seconda giornata contro lo Slovácko. Il centrocampista del Köln in questa stagione ha segnato cinque gol in sette partite da titolare tra tutte le competizioni - due più di quante messe a segno in 32 presenze della passata stagione - e da poco il 24enne è stato eletto come 'nuovo leader' della squadra dai media locali. L'allenatore Steffen Baumgart non è stato da meno, affermando che Ljubicic è molto migliorato in questa stagione.

Highlights: Köln - Slovácko 4-2 

Riflettori su Ishak

Tutti gli occhi saranno puntati su Mikael Ishak del Lech Poznań quando la squadra polacca ospiterà l'Hapoel Beer-Sheva. L'attaccante svedese ha contribuito direttamente alla realizzazione di cinque reti (tre gol, due assist) nelle due partite del girone - più di qualsiasi altro giocatore della competizione.

Comprese le partite di qualificazione, il centravanti nato a Stoccolma ha segnato 14 gol in 19 partite europee per il club da quando è arrivato dal Norimberga più di due anni fa. Nel 2020/21 è stato il capocannoniere del Lech in Europa League con cinque gol in sei partite del girone, anche se le sue reti non sono bastate per evitare che il Lech chiudesse come ultimo del girone.

Quando si giocano le partite della fase a gironi di Europa Conference League ? Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Highlights: Slavia Praha - LASK 4-1 

Cos'altro?

• Le partite di questa settimana si invertiranno nella quarta giornata, quando İstanbul Başakşehir, West Ham, Villarreal, AZ Alkmaar e Basilea - ancora tutte a punteggio pieno - cercheranno la qualificazione anticipata alla fase a eliminazione diretta.

• Dopo che tutti e quattro hanno trovato la rete nella seconda giornata, Ishak, Álex Baena del Villarreal, Fousseni Diabate del Partizan e Jan Kalabiška dello Slovácko sono a pari merito con tre gol. Chi prenderà il largo con l'avanzare della fase a gironi?

• La capolista del Gruppo G, lo Slavia Praha, ha effettuato ben 54 tiri in porta nelle prime due giornate - dieci in più di qualsiasi altra squadra della competizione. Se la formazione ceca riuscirà a mantenere questi standard, potrebbe fare molta strada nella competizione.