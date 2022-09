Riepilogo Europa Conference League: pari per la Fiorentina, vittorie per West Ham e Villarreal

La fase a gironi di UEFA Europa Conference League 2022/23 inizia con le vittorie di due annunciate protagoniste come West Ham e Villarreal, mentre la Fiorentina non va oltre il pari contro un buon RFS al Franchi.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì sera.

La Fiorentina inizia il suo cammino in UEFA Europa Conference League con un pareggio interno contro l'RFS Riga. Antonín Barák porta in vantaggio i padroni di casa ma Andrej Ilić risponde per la squadre lettone.

Gli inglesi vincono in rimonta dopo essere andati sotto al 34' con Andrei Cordea. Nella ripresa prima segnano il pari su rigore al 69' con Jarrod Bowen, poi dopo soli cinque minuti vanno in vantaggio con Emerson e infine chiudono definitivamente la gara al 90' con Michail Antonio.

La formazione turca travolge gli esordienti dell'Hearts al Tynecastle. Hasan Ali Kaldırım segna l'1-0 al 26', nella ripresa Youssouf Ndayishimiye raddoppia di testa (67'). Poco dopo l'autogol di Stephen Kingsley chiude virtualmente la gara e all'82' Berkay Özcan cala il poker per i turchi.

L'esultanza dell'İstanbul Başakşehir per il primo gol Getty Images

Il Lech parte forte e dopo soli due minuti va sull'1-0 con Michał Skóraś. Nell'arco di otto minuti gli spagnoli però ribaltano il risultato andando sul 3-1. Gli ospiti però non si demoralizzano e riescono a pareggiare nella ripresa, ma gli spagnoli mettono in campo l'esperienza e vincono la gara all'89' con uno splendido gol di Francis Coquelin.

L'esultanza di Ilić per il gol del pari Getty Images

Le due squadre tornano a casa con un punto dopo una partita combattuta che viene decisa dalle reti di Steffen Tigges per gli ospiti nel primo tempo e di Andy Delort su rigore nel secondo tempo.

Il meglio delle altre partite

• L'Anderlecht vince la sua prima partita nella fase a gironi da novembre 2016 grazie al rigore sul finale di Fàbio Silva (settimo gol in stagione per il calciatore in prestito dai Wolves)

• I kosovari del Ballkani, all'esordio in Europa, sfiorano l'impresa contro il CFR Cluj passando in vantaggio con lo storico primo gol europeo di Armend Thaci ma portano a casa un solo punto per il gol sul finale di Yuri Matias.

Tutti i risultati della prima giornata

Gruppo A: Hearts - İstanbul Başakşehir 0-4, Fiorentina - RFS 1-1

Gruppo B: Anderlecht - Silkeborg 1-0, West Ham - FCSB 3-1

Gruppo C: Villarreal - Lech 4-3, Austria Wien - H. Beer-Sheva 0-0

Gruppo D: Slovácko - Partizan 3-3, Nice - Köln 1-1

Gruppo E: Vaduz - Apollon Limassol 0-0, Dnipro-1 - AZ Alkmaar 0-1

Gruppo F: Molde - Gent 0-0, Shamrock Rovers - Djurgården 0-0

Gruppo G: Ballkani - CFR Cluj 1-1, Sivasspor - Slavia Praha 1-1

Gruppo H: Basel - Pyunik 3-1, Slovan Bratislava - Žalgiris 0-0

Il calendario della seconda giornata (15 settembre)

Gruppo A: RFS - Hearts (21:00), İstanbul Başakşehir - Fiorentina (21:00)

Gruppo B: FCSB - Anderlecht (21:00), Silkeborg - West Ham (21:00)

Gruppo C: Lech - Austria Wien (21:00), H. Beer-Sheva - Villarreal (21:00)

Gruppo D: Partizan - Nice (21:00), Köln - Slovácko (21:00)

Gruppo E: Apollon Limassol - Dnipro-1 (18:45), AZ Alkmaar - Vaduz (18:45)

Gruppo F: Djurgården - Molde (18:45), Gent - Shamrock Rovers (18:45)

Gruppo G: Slavia Praha - Ballkani (18:45), CFR Cluj - Sivasspor (18:45)

Gruppo H: Žalgiris - Basel (18:45), Pyunik - Slovan Bratislava (18:45)