Europa Conference League: risultati e posizione in campionato delle contendenti

Alla fase a gironi di UEFA Europa Conference League partecipano 32 squadre. In questo articolo presentato da Swissquote, UEFA.com riepiloga gli ultimi risultati a livello nazionale di tutte le contendenti.

Gruppo A

Ultimi risultati: WWWDDW (tutte le competizioni, dalla più recente)

Risultato più recente: İstanbul Başakşehir - Alanyaspor 2-0, 03/09, Super League 

Situazione attuale: 4° in Super League

Quarta in campionato la scorsa stagione, la squadra di Emre Belözoğlu è imbattuta da dieci partite nel 2022/23 (V7 P3).

Ultimi risultati: PSPPPV

Risultato più recente: Fiorentina - Juventus 1-1, 03/09, Serie A

Situazione attuale: 10ª in Serie A

La squadra di Vincenzo Italiano ha vinto le prime due partite della stagione ma non ha vinto le ultime cinque nei 90 minuti (P4 S1), segnando un solo gol.

Ultimi risultati: SSVSSS

Risultato più recente: Livingston - Hearts 1-0, 03/09, Premiership

Situazione attuale: 4° in Premiership

Il neoarrivato Lawrence Shankland ha segnato quattro gol in tutte le competizioni, ma l'Hearts ha segnato solo in una delle ultime cinque partite.

Ultimi risultati: PVVPPP

Risultato più recente: RFS - Riga 1-1, 04/09, First Division

Situazione attuale: 3° in First Division

Vincitore di campionato e Coppa di Lettonia la scorsa stagione, l'RFS ha strappato un punto nel derby contro il Riga domenica.

Gruppo B

Ultimi risultati: SPVVSV

Risultato più recente: Chelsea - West Ham 2-1, 03/09, Premier League

Situazione attuale: 18° in Premier League

Semifinalista in Europa League la scorsa stagione, il West Ham ha vinto solo una delle prime sei partite della Premier League 2022/23.

Ultimi risultati: SPVSVV

Risultato più recente: Farul Constanța - FCSB 3-1, 31/08, First League

Situazione attuale: 13° in First League

La squadra di Nicolae Dică è arrivata seconda in Romania la scorsa stagione ma ha vinto solo una delle prime sette partite di campionato nel 2022/23 (P4 S2).

Ultimi risultati: PSSSVV

Risultato più recente: Anderlecht - OH Leuven 2-2, 04/09, First League

Situazione attuale: 8° in First League

La squadra di Bruxelles ha vinto sei delle prime sette partite della stagione ma non ha vinto le ultime quattro (P1 S3).

Ultimi risultati: SSPVSS

Risultato più recente: Copenhagen - Silkeborg 1-0, 02/09, Super League

Situazione attuale: 4° in Super League

Nicklas Helenius è il capocannoniere del Silkeborg con quattro gol in stagione ma non va a segno da fine luglio.

Gruppo C

Ultimi risultati: VPVVVV

Risultato più recente: Villarreal - Elche 4-0, 04/09, Liga

Situazione attuale: 3° in Liga

Il Villarreal ha vinto cinque partite su sei in stagione e pareggiato l'altra, mantenendo la porta inviolata cinque volte.

Ultimi risultati: SSVPPV

Risultato più recente: Hapoel Beer-Sheva - Maccabi Haifa 1-2, 03/09, Premier League

Situazione attuale: 9° in Premier League

Ramzi Safuri ha segnato tre gol nelle ultime tre partite di campionato ma è stato espulso nella sconfitta di sabato contro il Maccabi Haifa.

Ultimi risultati: PVPSVS

Risultato più recente: Austria Wien - Austria Lustenau 2-2, 03/09, Bundesliga

Situazione attuale: 9° in Bundesliga

Aleksandar Jukić e Manfred Fischer hanno segnato cinque gol ciascuno con l'Austria Wien fra tutte le competizioni della stagione.

Ultimi risultati: VPVSVP

Risultato più recente: Lech Poznań - Widzew Łódź 2-0, 04/09, First Division

Situazione attuale: 8° in First Division

Lo svedese Mikael Ishak ha segnato sei gol fra tutte le competizioni in stagione.

Gruppo D

Ultimi risultati: VPVPVV

Risultato più recente: Kolubara - Partizan 1-5, 04/09, Super League

Situazione attuale: 7° in Super League

Gordan Petrić, ex difensore del Partizan, è stato nominato allenatore il 12 agosto; da allora la squadra è imbattuta (V4 P2).

Ultimi risultati: VPVPSP

Risultato più recente: Wolfsburg - Köln 2-4, 03/09, Bundesliga

Situazione attuale: 6° in Bundesliga

Il Köln è imbattuto dopo cinque partite di Bundesliga (V2 P3).

Ultimi risultati: SVSVSS

Risultato più recente: Nice - Monaco 0-1, 04/09, Ligue 1

Situazione attuale: 16° in Ligue 1

Il Nizza ha segnato solo sei gol in otto partite ufficiali: tre sono arrivati su rigore.

Ultimi risultati: PSSVVV

Risultato più recente: Slovácko - Slavia Praha 1-1, 04/09, First League

Situazione attuale: 8° in First League

Il neoacquisto Vlasiy Sinyavskiy ha segnato tre gol con lo Slovácko, tutti da subentrato.

Gruppo E

Ultimi risultati: VPVVVV

Risultato più recente: Emmen - AZ Alkmaar 0-3, 04/09, Eredivisie

Situazione attuale: 3° in Eredivisie

L'AZ ha perso solo una partita ufficiale su 11 in stagione (V9 P1).

Ultimi risultati: VVPPVS

Risultato più recente: Doxa Katokopias - Apollon Limassol 0-1, 03/09, First Division

Situazione attuale: 2° in First Division

L'Apollon è imbattuto da quattro partite dopo l'arrivo dell'allenatore David Català il 13 agosto (V2 P2).

Ultimi risultati: PVSVPS

Risultato più recente: Vaduz - Schaffhausen 1-1, 04/09, Challenge League

Situazione attuale: 9° in Challenge League

Il Vaduz gioca il campionato in Svizzera ma si è qualificato in UEFA Europa Conference League vincendo la Coppa del Liechtenstein.

Ultimi risultati: VVSS

Risultato più recente: Dnipro-1 - Veres Rivne 2-0, 03/09, Premier League

Situazione attuale: 3° in Premier League

Dopo il 3-0 sulla Dynamo Kyiv nella prima giornata, il Dnipro-1 ha vinto entrambe le partite di campionato della stagione senza subire gol.

Gruppo F

Ultimi risultati: SVSSSV

Risultato più recente: Charleroi - Gent 2-1, 04/09, First League

Situazione attuale: 7° in First League

Il neoarrivato Hugo Cuypers ha segnato quattro gol in sette partite di campionato con il Gent.

Ultimi risultati: VVVVSS

Risultato più recente: Bodø/Glimt - Molde 1-4, 03/09, Premier Division

Situazione attuale: 1° in Premier Division

Il Molde è primo con 10 punti di vantaggio in campionato e cerca il quinto titolo.

Ultimi risultati: SVVVSP

Risultato più recente: Bohemians - Shamrock Rovers 1-0, 02/09, Premier Division

Situazione attuale: 1° in Premier Division

Nonostante la sconfitta di venerdì nel derby contro il Bohemians, la squadra di Dublino rimane prima e insegue il 20º titolo.

Ultimi risultati: VVVSPV

Risultato più recente: Sirius - Djurgården 0-1, 03/09, First Division

Situazione attuale: 2° in First Division

Il Djurgården ha perso solo una delle ultime 18 partite fra tutte le competizioni (V15 P2).

Gruppo G

Ultimi risultati: PVVVVS

Risultato più recente: Slovácko - Slavia Praha 1-1, 04/09, First League

Situazione attuale: 1° in First League

Lo Slavia ha subito gol per la prima volta in cinque partite domenica dopo averne segnati 19.

Ultimi risultati: VSVPSV

Risultato più recente: CFR Cluj - Voluntari 4-0, 31/08, First League

Situazione attuale: 6° in First League

I campioni di Romania sono imbattuti da otto partite europee in stagione (V3 P5).

Ultimi risultati: PSSPSS

Risultato più recente: Sivasspor - Fatih Karagümrük 0-0, 03/09, Super League

Situazione attuale: 15° in Super League

Dopo otto partite, il Sivasspor cerca ancora la prima vittoria stagionale fra tutte le competizioni (P3 S5); due dei quattro gol segnati sono arrivati su rigore.

Ultimi risultati: VVVVVS

Risultato più recente: Prishtina - Ballkani 0-1, 04/09, Superliga

Situazione attuale: 2° in Superliga

Il Ballkani è la prima squadra kosovara a raggiungere la fase a gironi di una competizione UEFA maggiore maschile.

Gruppo H

Ultimi risultati: SVVVSS

Risultato più recente: Sion - Basel 3-1, 03/09, Super League

Situazione attuale: 8° in Super League

La sconfitta di sabato contro il Sion ha interrotto una striscia di tre vittorie del Basilea.

Ultimi risultati: VPVPVS

Risultato più recente: Banská Bystrica - Slovan Bratislava 0-1, 03/09, First League

Situazione attuale: 1° in First League

David Hrnčár è il miglior marcatore in campionato dello Slovan con cinque gol; a 24 anni, non ne ha mai segnati più di sei in stagione.

Ultimi risultati: PVVPVS

Risultato più recente: Džiugas Telšiai - Žalgiris Vilnius 1-1, 03/09, First Division

Situazione attuale: 1° in First Division

Lo Žalgiris insegue il 10º titolo in Lituania; Renan Oliveira ha segnato cinque gol nelle ultime cinque gare fra tutte le competizioni.

Ultimi risultati: VVPSPV

Risultato più recente: Pyunik - Lernayin Artsakh 1-0, 03/09, Premier League

Situazione attuale: 5° in Premier League