Cosa guardare nella fase a gironi di UEFA Europa Conference League

Con la Coppa del Mondo FIFA al via a novembre, le sei partite della fase a gironi di UEFA Europa Conference League si condensano in sole nove settimane.

In questo articolo presentato da Enterprise selezioniamo alcuni temi chiave in vista dell'edizione più intensa di sempre.

Quando si gioca la fase a gironi di Europa Conference League? Prima giornata: 8 settembre 2022

Seconda giornata: 15 settembre 2022

Terza giornata: 6 ottobre 2022

Quarta giornata: 13 ottobre 2022

Quinta giornata: 27 ottobre 2022

Sesta giornata: 3 novembre 2022

Highlights: West Ham - Genk 3-0

West Ham, Anderlecht e FCSB dal passato al presente

L'Europa Conference League è una competizione per stelle emergenti, ma il Gruppo B ha un certo fascino perché contiene tre squadre che hanno già vinto importanti trofei UEFA. Il West Ham ha trionfato in Coppa delle Coppe nel 1964/65 e raggiunto la finale del 1976, perdendo 4-2 a Bruxelles contro l'Anderlecht.

La squadra belga ha vinto nuovamente la competizione nel 1978 e conquistato il suo terzo trofeo continentale nel 1983, vincendo la Coppa UEFA. Avendo già vinto la Coppa delle Coppe, la Coppa UEFA e la Supercoppa UEFA, l'Anderlecht poteva completare la sua serie di trofei nel 1986 ma ha incontrato la Steaua Bucureşti (club predecessore dell'FCSB) nella semifinale di Coppa dei Campioni. Dopo una vittoria in Belgio per 1-0, però, è arrivata una sconfitta per 3-0 a Bucarest. La Steaua ha poi battuto il Barcellona ai rigori in finale a Siviglia.

Gol classici della Fiorentina

Fiorentina sulle orme della Roma

La Roma di José Mourinho è stata la prima squadra a vincere l'Europa Conference League la scorsa stagione, ma un'altra squadra di Serie A con un buon curriculum europeo proverà ad aggiudicarsi la seconda: la Fiorentina, impegnata nel Gruppo A cotro l'Istanbul Başakşehir, l'Hearts e i campioni di Lettonia dell'RFS.

Battuti in finale di Coppa dei Campioni nel 1957, i viola hanno vinto la prima edizione della Coppa delle Coppe nel 1961 e perso in finale nella seconda. Quindi, hanno raggiunto la finale di Coppa UEFA nel 1990, perdendo contro la Juventus. La squadra mancava dalle competizioni europee dal 2016/17, ma se dovesse arrivare in finale diventerebbe la prima a disputare le finali di tutte e quattro le principali competizioni UEFA per club.

Il Vaduz è la prima squadra del Liechtenstein Anadolu Agency via Getty Images

Nuovi orizzonti per le nazioni emergenti

L'edizione 2022/23 ha un fascino antico ma offre anche l'opportunità ai campioni di nazioni calcisticamente meno quotate di partecipare alla fase a gironi. Ecco dunque in lizza Armenia (Pyunik), Kosovo (Ballkani), Lituania (Žalgiris Vilnius), Lettonia (RFS), Repubblica d'Irlanda (Shamrock Rovers) e Slovacchia (Slovan Bratislava), che hanno iniziato dalle qualificazioni di Champions League.

Ancora più insolito è il fatto che il Vaduz (Liechtenstein) sia la prima squadra del Granducato a partecipare a una competizione continentale di questo livello. Con una popolazione inferiore a 40.000 abitanti, il Liechtenstein è la terza nazione più piccola per popolazione tra quelle affiliate alla UEFA (davanti a San Marino e Gibilterra) e l'unica a non avere un campionato ufficiale. Il Vaduz si è qualificato per l'Europa (di nuovo) vincendo la Coppa del Liechtenstein ma gioca il campionato nella vicina Svizzera.