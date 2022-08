Il sorteggio della fase a gironi di UEFA Europa Conference League 2022/23, tenutosi a Istanbul (Turchia) venerdì, ha stabilito che la Fiorentina dovrà vedersela con İstanbul Başakşehir, Hearts e RFS Riga.

Tutte le reazioni al sorteggio



Sorteggio fase a gironi Europa Conference League 2022/23

Gruppo A: İstanbul Başakşehir, Fiorentina, Hearts, RFS

Gruppo B: West Ham, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

Gruppo C: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wien, Lech Poznań

Gruppo D: Partizan, Köln, Nice, Slovácko

Gruppo E: AZ Alkmaar, Apollon Limassol, Vaduz, Dnipro-1

Gruppo F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgården

Gruppo G: Slavia Praha, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani

Gruppo H: Basel, Slovan Bratislava, Žalgiris Vilnius, Pyunik

Quando si giocano le partite della fase a gironi? Prima giornata: 8 settembre

Seconda giornata: 15 settembre

Terza giornata: 6 ottobre

Quarta giornata: 13 ottobre

Quinta giornata: 27 ottobre

Sesta giornata: 3 novembre

Date partite e sorteggi del 2022/23



Come funziona la fase a gironi?

Le squadre sono suddivise in gironi e si affronteranno due volte, in casa e in trasferta. Le stesse squadre si affronteranno alla prima e quinta giornata, o seconda e sesta, o terza e quarta.

Le prime due in classifica proseguiranno la loro avventura europea il prossimo anno:

Le prime vanno agli ottavi di finale.

Le seconde vanno agli spareggi per la fase a eliminazione diretta, dove affronteranno le terze dei gironi di UEFA Europa League per un posto agli ottavi.

Scarica l'app Europa

Procedura del sorteggio

Le squadre sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking UEFA. Da ogni urna è stata estratta una squadra e collocata in uno degli otto gironi (A-H). Ci sono state alcune limitazioni: nessuna squadra poteva essere sorteggiata nel girone con una della propria federazione e alcune squadre della stessa federazione sono state accoppiate per garantire che avrebbero giocato in orari diversi (18:45 CET e 21:00 CET) a beneficio del pubblico televisivo.

I sorteggi sono provvisori e soggetti all'esito di indagini e/o procedimenti legali in corso e alla conferma finale da parte della UEFA.