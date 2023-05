Europa Conference League: conosciamo le finaliste

La Fiorentina giocherà contro il West Ham nella finale di UEFA Europa Conference League del 7 giugno a Praga.

UEFA.com traccia il profilo delle finaliste.

Ranking UEFA: 92°

Passata stagione: N/D (prima stagione in Europa dal 2016/17)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1989/90)

Il cammino sino alla finale

Gruppo A: seconda

Spareggi fase a eliminazione diretta: 7-2tot. contro Braga

Ottavi: 5-1tot. contro Sivasspor

Quarti: 6-4tot. contro

Semifinale: 4-3tot. dts contro Basilea

Highlights: Lech - Fiorentina 1-4

La stagione in breve: gol a grappoli dopo un inizio stentato. Questa Fiorentina può tutto!

Come gioca la Fiorentina?

Vincenzo Italiano ha utilizzato l'Europa Conference League per trovare il sistema più adatto alla sua squadra e alla fine ha scelto il 4-2-3-1. I viola amano costruire dalle retrovie, giocano un calcio votato all'attacco e hanno molti giocatori creativi a supporto del loro centravanti.

Giocatore chiave: Nicolás González

Arthur Cabral ha segnato sette gol nella competizione, ma la rapidità e tecnica dell'esterno argentino giocano un ruolo fondamentale nel sistema d'attacco di Italiano - e inoltre ha segnato una doppietta in semifinale.

Ranking UEFA: 38°

Passata stagione: semifinali di UEFA Europa League (S 3-1 tot. contro Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2021/22)

Il cammino sino alla finalefour

Gruppo B: primo posto

Ottavi: 6-0tot. contro AEK Larnaca

Quarti: 5-2tot. contro Gent

Semifinale: 3-1tot. contro AZ

Highlights: West Ham - Gent 4-1

*Ultimo aggiornamento coefficienti per club: 17/05/2023

