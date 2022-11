Europa Conference League: chi è ancora in corsa?

Fiorentina, West Ham e Villarreal sono tra le 24 squadre che cercano di raggiungere la finale di UEFA Europa Conference League a Praga, mentre avversarie come Lazio e Trabzonspor le raggiungono dalla UEFA Europa League.

Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Qarabağ - Gent

Trabzonspor - Basel

Lazio - CFR Cluj

Bodø/Glimt - Lech

Braga - Fiorentina

AEK Larnaca - Dnipro-1

Sheriff - Partizan

Ludogorets - Anderlecht Ottavi di finale

Teste di serie: AZ Alkmaar, Djurgården, İstanbul Başakşehir, Nice, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal, West Ham



Spareggi per la fase a eliminazione diretta

Qarabağ - Gent

Ranking UEFA: 66°

Terzo nel Gruppo G di Europa League

Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S 6-1tot. contro Marseille)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2014/15, 2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23)

Ranking UEFA: 50°

Gruppo F: V2 P2 S2 GF10 Gs6

Passata stagione: ottavi (S 3-1tot. contro PAOK)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: quarti di finale (1991/92)

Trabzonspor - Basel

Ranking UEFA: 123°

Terzo nel Gruppo H di Europa League

Passata stagione: spareggi (S 5-1tot. contro Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2011/12, 2013/14, 2014/15)

Ranking UEFA: 35°

Gruppo H: V3 P2 S1 GF11 GS9

Passata stagione: ottavi (S 4-2 contro Marseille)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2012/13)

Highlights: Trabzonspor - Monaco 4-0 

Lazio - CFR Cluj

Ranking UEFA: 40ª

Terza nel Gruppo F di Europa League

Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League (S 4-3tot. contro Porto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1997/98)

Ranking UEFA: 61°

Gruppo G: V3 P1 S2 GF5 GS5

Passata stagione: fase a gironi (quarto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2012/13, 2019/20)

Bodø/Glimt - Lech

Ranking UEFA: 80°

Terzo nel Gruppo A di Europa League

Passata stagione: quarti di finale (S 5-2tot. contro Roma)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi(2022/23)

Ranking UEFA: 110°

Gruppo C: V2 P3 S1 GF12 GS7

Passata stagione: N/D (prima stagione in Europa dal 2020/21)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2008/09)

Highlights: Lech - Villarreal 3-0 

Braga - Fiorentina

Ranking UEFA: 37°

Terzo nel Gruppo D di Europa League

Passata stagione: quarti di Europa League (S 3-2tot. contro Rangers)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (2010/11)

Ranking UEFA: 103°

Gruppo A: V4 P1 S1 GF14 GS6

Passata stagione: N/D (prima stagione in Europa dal 2016/17)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1989/90)

AEK Larnaca - Dnipro-1

Ranking UEFA: 142°

Terzo nel Gruppo B di Europa League

Passata stagione: N/D (prima stagione in Europa dal 2018/19)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2011/12, 2018/19, 2022/23)

Ranking UEFA: 165°

Gruppo E: V3 P1 S2 GF9 GS7

Passata stagione: N/D (esordio in Europa)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: N/D

Highlights: Apollon Limassol - Dnipro-1 1-3 

Sheriff - Partizan

Ranking UEFA: 81°

Terzo nel Gruppo di Europa League E

Passata stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League (S 2-2tot. 3-2dcr contro Braga)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: spareggi per la fase a eliminazione diretta (2021/22)

Ranking UEFA: 64°

Gruppo D: V2 P3 S1 GF9 GS7

Passata stagione: ottavi (S 8-3tot. contro Feyenoord)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi (1974/75, 1984/85, 1990/91, 2004/05)

Ludogorets - Anderlecht

Ranking UEFA: 75°

Terzo nel Gruppo C di Europa League

Passata stagione: fase a gironi di Europa League (quarto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi (2013/14)

Ranking UEFA: 113°

Gruppo B: V2 P2 S2 GF6 GS5

Passata stagione: spareggi (S 5-4 contro Vitesse)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vincitore (1982/83)

Highlights: Silkeborg - Anderlecht 0-2

Ottavi di finale

Ranking UEFA: 45°

Gruppo E: V5 P0 S1 GF12 GS6

Passata stagione: sedicesimi (S 4-3tot. contro Bodø/Glimt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: vicecampione (1980/81)

Ranking UEFA: 100°

Gruppo F: V5 P1 S0 GF12 GS6

Passata stagione: N/D (prima stagione in Europa dal 2020/21)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: secondo turno (1974/75, 2002/03)

Highlights: Djurgården - Gent 4-2

Ranking UEFA: 60°

Gruppo A: V4 P1 S1 GF14 GS3

Passata stagione: fase a gironi di UEFA Champions League (quarto)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: ottavi (2019/20)

Ranking UEFA: 118°

Gruppo D: V2 P3 S1 GF8 GS7

Passata stagione: N/D (prima stagione in Europa dal 2020/21)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: sedicesimi (2017/18)

Ranking UEFA: 101°

Gruppo G: V3 P2 S1 GF11 GS7

Passata stagione: spareggi (S 7-1tot. contro Copenhagen)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi (2021/22)

Highlights: Sivasspor - CFR Cluj 3-0

Ranking UEFA: 79°

Gruppo H: V3 P2 S1 GF9 GS7

Passata stagione: spareggi (S 3-2tot. contro Bodø/Glimt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: fase a gironi(2011/12, 2019/20)

Ranking UEFA: 18°

Gruppo C: V4 P1 S1 GF14 GS9

Passata stagione: semifinali di UEFA Champions League (S 5-2tot. contro Liverpool)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: campione (2020/21)

Ranking UEFA: 51°

Gruppo B: V6 P0 S0 GF13 GS4

Passata stagione: semifinali di UEFA Europa League (S 3-1tot. contro Frankfurt)

Miglior piazzamento in Coppa UEFA/Europa League: semifinali (2021/22)

Highlights: FCSB - West Ham 0-3

*I dati si riferiscono solo alla UEFA Europa Conference League se non è indicato diversamente.

