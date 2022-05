Dimitri Payet vince il sondaggio dei tifosi per il gol più bello della UEFA Europa Conference League 2021/22

La gran conclusione di Dimitri Payet del Marsiglia contro il PAOK nei quarti di finale è stata votata dai tifosi come gol più bello della UEFA Europa Conference League 2021/22.

I dieci gol più belli dell'edizione 2021/22 solo stati selezionati dagli Osservatori tecnici UEFA e poi votati dai tifosi, che hanno concordato col la scelta degli esperti assegnando il primo posto all'incredibile marcatura di Payet.

Jordi Gómez's effort for Omonoia against Qarabağ from his own half has been voted into second spot, with Lazaros Christodoulopoulos's own long-range effort for Anorthosis completing the top three.

I gol preferiti ai tifosi nell'edizione 2021/22 della UEFA Europa League

1 Dimitri Payet (Marsiglia -PAOK 2-1) – Andata dei quarti di finale, 07/04/2022 (Primo nella lista ufficiale)

2 Jordi Gómez (Qarabağ - Omonoia 2-2) – Fase a gironi, 25/11/2021 (Quinto)

3 Lazaros Christodoulopoulos (Anorthosis - Gent 1-0) – Fase a gironi, 25/11/2021 (nono)