Ritorno semifinali UEFA Europa Conference League: guida alle partite

Riuscirà la Roma a mantenere il ruolino di marcia europeo in casa oppure sarà il Leicester ad avere la meglio all'Olimpico? Il margine di un solo gol basterà al Feyenoord per superare il Marseille?

La Roma è determinata a portare a termine il lavoro iniziato all'andata

"Siamo fiduciosi di poter ottenere un buon risultato al ritorno", ha detto il capitano della Roma, Lorenzo Pellegerini, dopo l'andata col Leicester. L'1-1 in Inghilterra è un risultato incoraggiante per la Roma che in casa ha un ruolino di marcia di tutto rispetto. Imbattuta allo Stadio Olimpico da 18 partite in competizioni UEFA (V11 P7), i Giallorossi si sono sbarazzati senza troppe difficoltà del Bodø/Glimt nel turno precedente battendoli 4-0 dopo la sconfitta per 2-1 dell'andata. "Sappiamo che le squadre della Premier League sono forti e veloci, ma noi sappiamo bene come affrontarle", ha detto il centrocampista Bryan Cristante.

Il Leicester vuole battere Mourinho

Il risultato dell'andata non è stato eccezionale, ma l'allenatore del Leicester, Brendan Rodgers, ha voluto sottolineare che la sua squadra ha "dominato la partita". Le Foxes non hanno mai raggiunto una finale UEFA, ma hanno dimostrato di poter alzare il proprio livello in determinate circostanze, come dimostra la vittoria per 2-1 in casa del PSV Eindhoven dopo l'1-1 in Inghilterra nei quarti di finale. "Non vediamo l'ora di scendere in campo", ha detto l'attaccante Ademola Lookman che spera di poter zittire il pubblico dell'Olimpico: "Vogliamo vincere!".

Il Marseille punta alla vittoria

"Siamo sotto di un solo gol e siamo ancora in gioco", ha detto il centrocampista dell'OM, Matteo Guendouzi, dopo l'andata. La squadra di Jorge Sampaoli è delusa dalla prestazione di Rotterdam, nonostante abbia recuperato due gol di svantaggio prima dell'intervallo. Tuttavia se è sembrata vulnerabile nelle palle semplici, ha comunque creato una serie di occasioni, e Dimitri Payet è riuscito ad essere una minaccia (ricevendo un rispettabile voto di 7/10 da L'Équipe) senza essere il protagonista della gara. Davanti a una delle tifoserie più appassionate d'Europa, lui e l'OM non si tireranno indietro.

La media gol di Dessers accende le speranze del Feyenoord

Con due gol di vantaggio su Tammy Abraham della Roma nella corsa alla vetta della classifica marcatori della prima edizione di Europa Conference League, l'attaccante del Feyenoord, Cyriel Dessers, è sembrato essere ovunque in campo nell'andata e avrebbe tranquillamente potuto segnare una tripletta ("Tira ogni volta che ne ha l'occasione, e ovviamente segna anche molto", ha detto il compagno di squadra Guus Til a UEFA.com). La formazione di Arne Slot parte col vantaggio dell'andata, ma non sembra una squadra che gioca per difendere il risultato. Come ha detto Dessers: "C'è un alto fattore di rischio nel nostro modo di giocare, ma veniamo spesso premiati". Sarà la qualificazione in finale il loro tanto agognato premio?