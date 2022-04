Andata semifinale UEFA Europa Conference League: guida alle partite

Con la prima storica edizione di UEFA Europa Conference League vicina al suo epilogo, vi raccontiamo - in collaborazione con Enterprise Rent-A-Car - gli spunti più interessanti delle due semifinali d'andata.

Andata semifinali Leicester - Roma

Feyenoord - Marseille Andata il 28 aprile alle 21:00 CEST, ritorno il 5 maggio.

L'ennesima sfida tra l'allievo e il maestro

Highlights: Roma - Bodø/Glimt 4-0 

L'allenatore del Leicester, Brendan Rodgers, era stato nominato tecnico delle giovanili del Chelsea durante la prima parentesi di José Mourinho nel club di Londra, e con gli inglesi che si preparano ad affrontare la Roma, i due allenatori sono pronti a scrivere un nuovo capitolo della loro rivalità sportiva, col portoghese che ha un bilancio positivo sul collega negli ultimi otto anni.

I due si sono scontrati per la prima volta da allenatori nella seconda parentesi di Mourinho coi Blues quando Rodgers era il tecnico dei Liverpool. In otto sfide, il nordirlandese ha ottenuto una sola vittoria contro lo 'Special One'. Inoltre il portoghese ha battuto il collega tra andata e ritorno in semifinale di Coppa di Lega 2014/15, vincendo poi il trofeo.

Tuttavia l'allenatore del Leicester può consolarsi con la vittoria nell'ultimo incrocio, quando le sue Foxes hanno battuto 2-0 in campionato il Tottenham di Mourinho nel dicembre 2020.

Da turista a possibile protagonista a Marsiglia

Highlights: Slavia Praha 1-3 Feyenoord

Trascinatore del Feyenoord, Cyriel Dessers proverà a fare altri gol e superare Tammy Abraham nella classifica marcatori della competizione, con i due al primo posto con otto gol a testa.

Il nazionale della Nigeria ha realizzato sei gol nelle ultime sette partite nella competizione, e in semifinale affronterà una squadra di una città che conosce bene avendo visitato a lungo Marsiglia e il suo stadio con i genitori da bambino.

Dopo il 3-1 della sua squadra nel ritorno dei quarti contro lo Slavia Praha, l'attaccante ha parlato della sua gioia nell'affrontare in semifinale i vincitori della UEFA Champions League del 1993: "Adesso vedrò lo stadio del Marseille da dentro. Spero che faremo una bella partita e che io segnerò - sarebbe un'esperienza fantastica!".