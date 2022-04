Europa Conference League, ritorno quarti: Roma, Leicester, Marsiglia e Feyenoord qualificate

La Roma ribalta la sconfitta dell'andata con un eclatante 4-0 sul Bodø/Glimt (tripletta di Nicolò Zaniolo), mentre il Leicester vince nel finale contro il PSV Eindhoven e Dmitri Payet ispira un'altra vittoria del Marsiglia.

UEFA.com riepiloga le partite di ritorno dei quarti di finale.

Ricardo Pereira esulta dopo il gol della vittoria del Leicester

Ricardo Pereira segna a fine gara e completa la vittoria in rimonta del Leicester, che arriva alla sua prima semifinale assoluta. L'unico gol di un primo tempo divertente è opera di Eran Zahavi su assist di Mario Götze dopo un errore di Youri Tielemans.

Il Leicester cambia marcia nella ripresa e pareggia con James Maddison. Quando si avvicinano i supplementari, Ricardo Pereira si avventa sulla respinta dopo un tiro di Patson Daka e firma il gol qualificazione dei Foxes.

Nicolò Zaniolo segna il suo primo gol

La splendida tripletta di Nicolò Zaniolo regala alla Roma una vittoria più facile del previsto contro il Bodø/Glimt e un posto in semifinale contro il Leicester. Dopo la sconfitta della scorsa settimana in Norvegia, l'undici di José Mourinho domina fin dall'inizio.

Tammy Abraham, capocannoniere a pari merito della competizione, porta in vantaggio i giallorossi a inizio gara, ma Zaniolo gli ruba la scena. Il suo gol più bello è il secondo, realizzato in nonchalance con un pallonetto d'esterno.

Prossime tappe Le vincitrici approdano alle semifinali, in programma il 28 aprile e il 5 maggio. Leicester - Roma

Feyenoord - Marseille La finale si gioca alla National Arena di Tirana il 25 maggio.

Cyriel Dessers ha segnato due gol per il Feyenoord a Praga

Due gol di Cyril Dessers riportano il Feyenoord in una semifinale europea dopo quella di Coppa UEFA di 20 anni fa. Dessers apre le marcature già al 2' superando la difesa dello Slavia e insaccando con un rasoterra.

Un retropassaggio corto di Orkun Kökçü consente a Ibrahim Traoré di pareggiare 12' più tardi. Entrambe le squadre hanno la possibilità di segnare prima dell'intervallo, ma è il Feyenoord a raddoppiare al 59'. Il portiere dello Slavia, Aleš Mandous, sbaglia un rinvio e serve Dessers, che deposita con calma in rete. Luis Sinisterra suggella la vittoria a 12' dalla fine battendo Mandous sul primo palo su assist di Jorrit Hendrixno. Nel finale, lo Slavia perde anche Taras Kacharaba per espulsione.

Dimitri Payet, autore del gol

Payet è ancora una volta il match winner e porta il Marsiglia in semifinale contro il Feyenoord. L'OM resiste alla carica dei padroni di casa a inizio e a fine gara, ma passa in vantaggio alla mezz'ora quando Matteo Guendouzi si impossessa del pallone e serve Payet, che appoggia in rete da due passi.

Il PAOK ci prova e ci riprova ma non riesce a superare Steve Mandanda, che difende la vittoria con una serie di ottime parate.