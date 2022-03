Ritorno degli ottavi di Europa Conference League: Roma, Bodø/Glimt, Leicester, OM e PSV avanti

La Roma soffre ma si qualifica in casa contro il Vitesse, il Leicester perde in trasferta ma va avanti ai danni del Rennes raggiungendo Feyenoord, PSV Eindhoven, Marseille e la squadra rivelazione Bodø/Glimt ai quarti di finale di UEFA Europa Conference League.

Le squadre dei quarti di finale Bodø/Glimt (NOR)

Feyenoord (NED)

Leicester City (ENG)

Marseille (FRA)

PAOK (GRE)

PSV Eindhoven (NED)

Roma (ITA)

Slavia Praha (CZE)

Highlights: Roma - Vitesse 1-1

Il capocannoniere della competizione, Tammy Abraham, segna al 91’ il suo settimo gol di questa UEFA Europa Conference League e qualifica la Roma ai quarti pareggiando il vantaggio segnato al 62’ dal Vitesse con Maximilian Wittek.C

Il Basel parte forte con Dan Ndoye ma nella ripresa il Marseille prima pareggia con Cengiz Ünder e poi vince con la rete nei minuti di recupero di Valentin Rongier.

Highlights: Rennes - Leicester 2-1

Le Foxes fanno il minimo indispensabile per qualificarsi e vanno avanti nonostante la sconfitta di misura in casa del Rennes. I francesi vanno in vantaggio dopo otto minuti con Benjamin Bourigeaud, ma gli inglesi segnano la rete della qualificazione al 51’ con Wesley Fofana e al 76’ subiscono il gol del 2-1 ininfluente con Flavien Tait.xxx

Highlights: AZ Alkmaar - Bodø/Glimt 2-2

Dopo aver segnato un gol nei minuti di recupero della gara d’andata, il Bodø/Glimt decide la gara nuovamente nei minuti finali. Dopo il 2-1 dei tempi regolamentari con la doppietta di Vangelis Pavlidis per i padroni di casa e il gol di Amahl Pellegrino per gli ospiti, nei primi minuti dei supplementari Alfons Sampsted segna il gol che qualifica i campioni di Norvegia.

Cosa succede dopo? Le vincitrici guadagnano un posto al sorteggio dei quarti di finale del 18 marzo. Saranno sorteggiate anche le semifinali e la squadra in casa pro forma nella finale del 25 maggio alla National Arena di Tirana.

Mario Götze segna un gol e fa due assist per Eran Zahavi, con 4-0 definitivo segnato da Noni Madueke nei minuti di recupero.

I gol nel finale di Andreas Gruber e Alexander Schmidt regalano la vittoria al LASK contro lo Slavia rimasto in 10 uomini, dopo essere stato avanti 3-1.

Jens Toornstra after Cyriel Dessers deflected his free-kick into the Partizan net Getty Images

Highlights: Feyenoord - Partizan 3-1

I padroni di casa controllano la gara fin dall'inizio, gestendo il vantaggio dell’andata e andando a segno ulteriormente.

Highlights: Gent - PAOK 1-2

La squadra greca raggiunge il suo primo quarto di finale europeo dal 1974, con la rete di José Ángel Crespo, poi la risposta di Laurent Depoitre che ha dato speranza al Gent, prima del gol che ha chiuso i conti di Douglas Augusto.