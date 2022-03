Roma-Vitesse 1-1 (tot. 2-1): Abraham manda la Roma ai quarti

La Roma accede ai quarti di finale di UEFA Europa Conference League, ma che fatica per i Giallorossi! Un Vitesse affatto rinunciatario mette in grande difficoltà la squadra di José Mourinho e con il gol segnato da Maximilian Wittek al 62' porta il doppio confronto in perfetta parità. I supplementari sembrano ormai scontati, ma proprio allo scadere Tammy Abraham timbra il tap-in decisivo che regala ai Giallorossi pareggio e qualificazione.



Il primo pericolo lo crea il Vitesse, con la punizione della distanza di Adrian Grbić: Rui Patrício riesce a opporsi con la mano di richiamo al bolide dell'attaccante austriaco in prestito dal Rennes.

La squadra di Mourinho riesce pian piano a ritrovarsi, ma pecca di precisione in fase realizzativa malgrado il buon numero di occasioni costruite: Abraham, Jordan Veretout e Matías Viña non riescono a inquadrare lo specchio della porta avversaria.



Ha una chance anche Nicolò Zaniolo, ma il talento classe 1999 trova l'opposizione di Jacob Rasmussen - ex Empoli e di proprietà della Fiorentina - sul suo sinistro. Si va all'intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, dopo una punizione di Lorenzo Pellegrini fuori di poco, gli olandesi trovano il gol che rimette in discussione e in equilibrio la qualificazione. Eli Dasa pesca Wittek, il tedesco con un fantastico sinistro al volo non dà scampo a Rui Patrício.

Mourinho corre ai ripari e getta nella mischia, tutti insieme, Bryan Cristante, Stephan El Shaarawy e Rick Karsdorp. Proprio l'ex centrocampista di Benfica e Atalanta ha una grande opportunità, ma Jeroen Houwen riesce a respingere il suo destro. Pellegrini ci prova invano in rovesciata, ma la migliore occasione è per gli olandesi: Openda regala un assist d'oro a Grbić, che però fallisce l'opportunità del 2-0.



Highlights: Vitesse - Roma 0-1

Gli affondi della Roma nel finale sono più generosi che lucidi, ma proprio quando lo spettro dei supplementari sta per diventare realtà è Abraham a trovare il tap-in vincente su assist di Karsdorp. Il gol - il 21esimo stagionale dell'attaccante inglese ex Chelsea - manda in paradiso Mourinho e i suoi. Ma che fatica.



Formazioni



Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles (El Shaarawy 66'), Pellegrini (Bove 90'+2'), Veretout (Cristante 66'), Mkhitaryan, Viña (Karsdorp 66'); Zaniolo (Afena-Gyan 78'), Abraham 



Vitesse: Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer (Frederiksen 90'+2'), Domgjoni (Buitnik 90'+2') ; Huisman (Gboho 59'); Grbić, Openda