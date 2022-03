Ritorno ottavi di finale Europa Conference League: anteprima delle partite

Roma e Leicester sono in vantaggio in vista del ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League di giovedì, ma il discorso qualificazione è tutt'altro che chiuso. Stesso discorso per PSV Eindhoven e Marseille.

Highlights: Vitesse - Roma 0-1

José Mourinho dovrà rinunciare al match winner dell'andata, Sérgio Oliveira, e a Gianluca Mancini, poiché entrambi squalificati. La Roma proverà a difendere l'1-0 dell'andata ad Arnhem ma il Vitesse ha dimostrato nel primo tempo di avere le carte in regola per impensierire i giallorossi, come dimostra l'occasione sprecata da Loïs Openda. "La sfida è solo al suo primo tempo", ha detto il tecnico Thomas Letsch. "Se non pensiamo di poter vincere, non dovremmo nemmeno presentarci a Roma".

Lo sapevi?

La Roma è imbattuta in casa contro squadre olandesi da quattro gare; il Vitesse invece non ha mai vinto in Italia.

Highlights: Marseille - Basel 2-1 

"Avrei firmato per il 2-1", ha ammesso il capitano del Basel, Fabian Frei, dopo la difficile gara d'andata. Il Marseille avrebbe potuto chiudere la gara se avesse capitalizzato alcune delle migliori occasioni, ma la rete del Basel sul finale ha riaperto il discorso qualificazione. "Ci sarebbero potuti essere quattro gol di differenza tra le due squadre", ha detto l'allenatore dell'OM, Jorge Sampaoli, che per il ritorno in Svizzera dovrà rinunciare allo squalificato Dimitri Payet.

Lo sapevi?

Arkadiusz Milik è il primo calciatore del Marseille a segnare in cinque partite europee consecutive (qualificazioni escluse), da Jean-Pierre Papin che ci riuscì tra il 1988 e il 1989.

Highlights: Leicester - Rennes 2-0 

Il gol di Kelechi Iheanacho nei minuti di recupero è stato un duro colpo per il Rennes, ma il difensore Nayef Aguerd ritiene che la sua squadra possa ancora dire la sua: "Possiamo riuscirci davanti al nostro pubblico di casa. Giocheremo il ritorno con fiducia". Il Rennes ha impensierito le Foxes a inizio gara, e Marc Albrighton si aspetta un inizio simile in Francia. "Sarà molto difficile in casa loro", ha ammesso il terzino.

Lo sapevi?

Il bilancio interno del Rennes contro squadre inglesi è V2 P1 S1; una di queste vittorie è stata con un margine di due gol: 3-1 contro l'Arsenal a marzo 2019.

Highlights: Bodø/Glimt - AZ Alkmaar 2-1 

Deluso dopo il rigore che l'AZ ha concesso sul finale della partita in Norvegia, il capitano della formazione olandese, Owen Wijndal, vuole farsi perdonare nella gara di ritorno: "Dobbiamo assolutamente rifarci in casa. Sono certo che ci riusciremo". I campioni di Norvegia però non sono degli sprovveduti in trasferta e non perdono da cinque gare esterne in Europa (V1 P4) e hanno vinto 3-1 in casa del Celtic nel turno precedente.

Lo sapevi?

L'AZ è imbattuto in casa in Europa da 16 gare (V9 P7), qualificazioni comprese, e non subisce gol da tre partite.

Abolita la regola dei gol in trasferta Nel 2021/22 c'è stato un cambio nel regolamento: se le sfide sono in parità dopo il ritorno, si andrà ai supplementari e poi, se necessario, ai rigori, indipendentemente dal numero di gol fatti in trasferta dalle squadre.

Highlights: PSV - Copenhagen 4-4 

Il primo tempo dell'andata è stato disastroso per il PSV ma, avendo recuperato da un passivo di 3-1, può almeno ripartire da zero. L'attaccante Eran Zahavi ha detto: "La cosa importante è che nel secondo tempo ci siamo impegnati e siamo tornati in partita". Il Copenaghen sarà di nuovo senza Khouma Babacar e cercherà di raggiungere il suo secondo quarto di finale nella storia delle competizioni UEFA per club.

Lo sapevi?

L'ultima trasferta del PSV in casa del Copenhagen è stata a novembre 2009, nella fase a gironi di Europa League, quando le due squadre hanno pareggiato 1-1.

Highlights: Slavia Praha - LASK 4-1 

"Nel calcio niente è impossibile ma realisticamente abbiamo poche possibilità", ha ammesso il tecnico del LASK, Andreas Wieland, dopo il 4-1 dell'andata in Austria. Dall'altro lato l'allenatore dello Slavia, Jindřich Trpišovský, predica prudenza: "Non è una squadra facile da affrontare in trasferta. Tuttavia abbiamo tre gol di margine e non dobbiamo fallire le occasioni che ci capiteranno".

Lo sapevi?

Il LASK ha subito un solo gol in sei partite della fase a gironi di Europa Conference League.

Highlights: Partizan - Feyenoord 2-5 

Il Feyenoord ha un piede nei quarti di finale e l'allenatore del Partizan ha sottolineato la tendenza della propria squadra a subire gol con troppa facilità: "Siamo capaci di farci male da soli in qualsiasi momento. Nelle ultime settimane e in questa stagione, ci capita troppo spesso".

Lo sapevi?

Il Feyenoord non perde una partita europea a eliminazione diretta con tre gol di scarto dal primo turno di Coppa UEFA 1998/99, quando è stato sconfitto 3-0 dallo Stuttgart dopo aver vinto 3-1 l'andata.

Highlights: PAOK - Gent 1-0 

"Siamo fortunati che sia andata e ritorno", ha detto il centrocampista Julien De Sart dopo la sconfitta di misura del Gent a Salonicco. Il tecnico Hein Vanhaezebrouck è comunque ottimista in vista del ritorno contro un PAOK che dovrà fare a meno di Andrija Živković e Jasmin Kurtić per squalifica. "Se riusciremo a giocare come sappiamo al ritorno, potremo compiere l'impresa", ha detto.

Lo sapevi?

Il Gent ha subito due gol appena nel Gruppo B vinto con 13 punti.