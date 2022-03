Vitesse-Roma 0-1: in Olanda decide Sérgio Oliveira

La Roma si aggiudica il primo round degli ottavi di UEFA Europa Conference League, espugnando la GelreDome con un gol di Sérgio Oliveira nel recupero del primo tempo. Al Vitesse non bastano un’ottima partenza e la superiorità numerica nel finale per evitare la sconfitta.

Avvio aggressivo dei padroni di casa, che costringono subito Rui Patrício a un grande intervento: all’8', infatti, l’estremo difensore salva i Giallorossi sul tocco ravvicinato di Loïs Openda. La formazione di Thomas Letsch insiste e trova anche la via della rete con Adrian Grbić: il gol, però, è annullato per fuorigioco dello stesso attaccante austriaco. Poi è di nuovo Rui Patrício a dover intervenire per fermare l’ennesima iniziativa olandese e preservare lo 0-0.

La Roma non riesce a scuotersi, anzi. È sempre il Vitesse a fare la partita e a creare occasioni: clamorosa quella capitata sui piedi di Openda, dopo l’errore altrettanto clamoroso di Rui Patricio con i piedi. Il portoghese, però, viene graziato dall’attaccante belga, che, sull’assist di Grbić, calcia incredibilmente alto da pochi passi.





Highlights: CSKA-Sofia - Roma 2-3

Gli ospiti si svegliano nel finale del primo tempo, sbloccando il match nel recupero. Jeroen Houwen risponde con un super riflesso alla conclusione di Tammy Abraham, ma, pochi minuti più tardi, non può nulla sul fenomenale mancino di Sérgio Oliveira, che, al 46’, porta avanti la Roma. Per il centrocampista ex Porto è il terzo gol in Giallorosso, il primo europeo.

Poche emozioni a inizio ripresa: il Vitesse ci prova, ma la Roma è brava a non concedere chance. Superata la fase più delicata, la squadra di José Mourinho sfiora anche il raddoppio con Abraham: Houwen, però, è bravo a tenere in vita i suoi con un’uscita a valanga sul tentativo di pallonetto del giocatore inglese.

I Giallorossi di Jose Mourinho hanno finito la partita in dieci uomini per l'espulsione di Sergio Oliveira, l'autore del gol decisivo Getty Images

La formazione dello Special One cresce, ma, proprio nel momento in cui sembra poter controllare agevolmente il match, deve fare i conti con l’espulsione di Sérgio Oliveira. Il secondo giallo al centrocampista, al 78’, obbliga gli ospiti a un finale di sofferenza. I Giallorossi, però, resistono fino alla fine e portano a casa un preziosissimo 1-0.



Tabellino

Vitesse: Houwen; Oroz (Buitink 82'), Doekhi 6, Rasmussen, Wittek; Domgjoni (Bazoer 82'), Dasa, Tronstad, Bero; Grbić, Openda (Fredriksen 82')

Roma: Rui Patrício; Mancini, Ibañez, Kumbulla; Maitland-Niles (Karsdorp 46'), Veretout (El Shaarawy 46'), Sérgio Oliveira, Viña (Cristante 46'); Mkhitaryan (Smalling 88'); Zaniolo (Pellegrini 66'), Abraham