Sorteggio ottavi di finale di UEFA Europa Conference League

Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League 2021/22 si è svolto presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera).

Sorteggio ottavi di Europa Conference League Marseille (FRA) - Basel (SUI)

Leicester City (ENG) - Rennes (FRA)

PAOK (GRE) - Gent (BEL)

Vitesse (NED) - Roma (ITA)

PSV Eindhoven (NED) - Copenhagen (DEN)

Slavia Praha (CZE) - LASK (AUT)

Bodø/Glimt (NOR) - AZ Alkmaar (NED)

Partizan (SRB) - Feyenoord (NED)

Quando si giocano gli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League?

Andata: 10 marzo

18:45 CET

PAOK (GRE) - Gent (BEL)

Vitesse (NED) - Roma (ITA)

Slavia Praha (CZE) - LASK (AUT)

Partizan (SRB) - Feyenoord (NED)

21:00 CET

Marseille (FRA) - Basel (SUI)

Leicester (ENG) - Rennes (FRA)

PSV Eindhoven (NED) - Copenhagen (DEN)

Bodø/Glimt (NOR) - AZ Alkmaar (NED)

Ritorno: 17 marzo

18:45 CET

Basel (SUI) - Marseille (FRA)

Rennes (FRA) - Leicester (ENG)

Copenhagen (DEN) - PSV Eindhoven (NED)

AZ Alkmaar (NED) - Bodø/Glimt (NOR)

21:00 CET

Gent (BEL) - PAOK (GRE)

Roma (ITA) - Vitesse (NED)

LASK (AUT) - Slavia Praha (CZE)

Feyenoord (NED) - Partizan (SRB)



Come funzionava il sorteggio degli ottavi di Europa Conference League?

Le vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League erano teste di serie e sono state sorteggiate contro le vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, con le teste di serie impegnate in casa al ritorno. Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro.

Quando si svolge il prossimo sorteggio di Europa Conference League?

Le vincitrici degli ottavi guadagnano un posto al sorteggio dei quarti e delle semifinali di UEFA Europa Conference League del 18 marzo. Si svolgerà anche un sorteggio per stabilire la squadra in casa pro forma in finale.