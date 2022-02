UEFA Europa Conference League: cosa guardare al ritorno degli spareggi

Con l'abolizione della regola dei gol in trasferta, ribaltare una sconfitta all'andata sembra meno difficile che in passato. Per questo, le gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League sono ancora più interessanti.

Abolita la regola dei gol in trasferta Su proposta del Comitato competizioni per club e del Comitato calcio femminile UEFA, a giugno il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di abolire la cosiddetta regola dei gol in trasferta in tutte le competizioni per club. Di conseguenza, se le due squadre segnano lo stesso numero di gol nelle due partite, la gara di ritorno proseguirà ai supplementari ed eventualmente ai rigori indipendentemente dal numero di gol segnati fuori casa.

Il Celtic va al polo

Highlights: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Mentre l'altra metà di Glasgow festeggia il 4-2 dei Rangers sul campo del Dortmund in UEFA Europa League, il Celtic è stato battuto in casa per 3-1 dal Bodø/Glimt, precipitando nell'incertezza. Dopo il 6-1 sulla Roma di José Mourinho nella fase a gironi, nessuno considera più una sorpresa la squadra norvegese, ma eliminare gli ex campioni d'Europa sarebbe un bel colpo. "Dobbiamo giocare il nostro calcio - ha commentato il tecnico Ange Postecoglou -. Se ci riusciamo, non è facile batterci. Stiamo a vedere".

Cosa sono gli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League coinvolgono 16 squadre: le otto seconde classificate della fase a gironi di UEFA Europa Conference League e le otto terze classificate della fase a gironi di UEFA Europa League. Le otto vincitrici avanzano al sorteggio degli ottavi di finale di venerdì (le otto vincitrici dei gironi si sono già qualificate); le otto perdenti degli spareggi non saranno più coinvolte nelle competizioni europee 2021/22.

Marseille e PSV not safe yet

Europa Conference League: Every play-off round first-leg goal

A late goal against Qarabağ gave Marseille a two-goal cushion to take to Azerbaigian, but coach Jorge Sampaoli was less than thrilled with his side's performance e knows their tie is far from over. "In terms of the result, it’s a very good victory," he said, "but in the game, we were not good."

As for PSV, their 1-0 lead against Maccabi Tel-Aviv looks even more fragile as they take a long trip to Israele for the decider. "A 1-0 defeat keeps everything wide open e leaves us with something to play for," explained Maccabi midfielder Gavriel Kanichowsky. "With the support of our fans we could advance, e I hope we do."

Chi le attende agli ottavi di finale? AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI)

Copenhagen (DEN)

Feyenoord (NED)

Gent (BEL)

LASK (AUT)

Rennes (FRA)

Roma (ITA) Il sorteggio si svolgerà alle 13:00 CET di venerdì e verrà trasmesso in diretta qui.



Key dates

La National Arena di Tirana ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio: spareggi per la fase a eliminazione diretta

25 febbraio: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

25 maggio: finale (National Arena, Tirana)