Andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League: Leicester travolgente, prosegue la favola Bodø/Glimt

I norvegesi del Bodø/Glimt hanno ottenuto un altro risultato storico dopo il 6-1 sulla Roma nella fase a gironi, battendo 3-1 il Celtic a domicilio nella prima serata degli spareggi della nuova UEFA Europa Conference League.

Leicester City e Marseille vincono senza difficoltà in casa mentre lo Slavia Praha soffre ma si impone in trasferta contro il Fenerbahçe.

UEFA.com vi racconta le sfide della serata.

Youri Tielemans, Harvey Barnes e Patson Daka festeggiano il secondo gol del Leicester contro il Randers PA Images via Getty Images

Il Leicester interrompe la striscia di cinque partite senza vittorie travolgendo il Randers per 4-1. Wilfred Ndidi porta in vantaggio i padroni di casa al 23' ma poco prima della fine del primo tempo gli ospiti pareggiano con Vito Hammershøj-Mistrati. Nella ripresa Harvey Barnes, Patson Daka e Kiernan Dewsbury-Hall regalano il 4-1 agli inglesi.

La straordinaria cavalcata del Bodø/Glim prosegue con una storica vittoria in casa del Celtic. Gli ospiti passano in vantaggio dopo pochi minuti con Runar Espejord e raddoppiano al 55' con Amahl Pellegrino. Il Celtic accorcia con Daizen Maeda ma dopo appena due minuti i norvegesi vanno sul 3-1 con Hugo Vetlesen.

Dopo un primo tempo combattuto da entrambe le parti, sul finire della prima frazione di gioco gli ospiti passano in vantaggio con Ibrahim Traoré. Nella ripresa i padroni di casa pareggiano con Dimitris Pelkas ma poco dopo l'ora di gioco lo Slavia segna due gol in tre minuti: uno splendido tiro al volo di Oscar Dorley e una rasoiata del subentrante Ondřej Lingr. Sul finale, Ferdi Kadıoğlu segna il gol che tiene vive le speranze della formazione turca in vista del ritorno.

Un Arkadiusz Milik in gran forma segna una doppietta che permette ai francesi di mettere un'ipoteca sulla qualificazione. Sul finire del primo tempo Milik segna due gol che portano il Marseille sul 2-0. All'85' gli azeri accorciano con Kady ma nei minuti di recupero Dimitri Payet segna il 3-1 definitivo.

Cosa succede dopo? Le gare di ritorno si giocheranno il 24 febbraio, ovvero una settimana dopo l'andata. La vincitrice di ogni spareggio accederà al sorteggio degli ottavi del 25 febbraio, dove non sarà testa di serie. Le squadre teste di serie saranno invece: AZ Alkmaar, Basel, Copenhagen, Feyenoord, Gent, LASK, Rennes e Roma.

Cody Gakpo dopo il gol della vittoria del PSV contro il Maccabi Tel-Aviv Getty Images

La formazione olandese vince di misura in casa grazie al gol di Cody Gakpo anche se la qualificazione in virtù del risultato dell'andata è tutt'altro che chiusa.

I padroni di casa dominano dal punto di vista del possesso ma al 79' cadono con uno splendido gol di Queensy Menig. Sul finale il portiere di casa salva il possibile raddoppio mantenendo ancora vive le speranze di qualificazione dello Sparta.

Joel Andersson ha segnato per il Midtjylland in casa contro il PAOK FrontzoneSport via Getty Images

Il gol di Joel Andersson permette ai campioni di Danimarca di ottenere un leggero vantaggio in vista del ritorno in Grecia. Nei minuti finali, il centrocampista brasiliano del Midtjylland sfiora il raddoppio con un palo colpito dalla distanza.

La partita regala subito emozioni coi padroni di casa che vanno in vantaggio al primo minuto di gioco con Ferdy Druijf su assist di Robert Ljubičić col gol più veloce di sempre di UEFA Europa Conference League. Verso il quarto d'ora di gioco il Rapid raddoppia con una bella azione personale di Marco Grüll. Al 74' gli ospiti dimezzano lo svantaggio con una conclusione potente di Loïs Openda.