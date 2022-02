I cambiamenti alle rose delle squadre di Europa Conference League

Le squadre partecipanti agli spareggi e agli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League hpotevano iscrivere fino a tre nuovi giocatori idonei in lista A entro la mezzanotte CET di mercoledì 2 febbraio. Ora che i termini sono scaduti, UEFA.com passa in rassegna inclusioni ed esclusioni.

Ricorda: i giocatori possono aver già disputato qualsiasi altra competizione durante la fase a gironi. Leggi l'Articolo 46 del regolamento ufficiale per maggiori informazioni.

Ottavi di finale

Highlights: AZ Alkmaar - CFR Cluj 2-0

Inseriti: Milos Kerkez, Kamal Sowah

Esclusi: Sem Dirks, Albert Gudmundsson, Joey Jacobs, Thijs Oosting, Richard Sedláček

Inseriti: Fedor Chalov, Emmanuel Essiam, Albian Hajdari*, Noah Katterbach

Esclusi: Arthur Cabral, Carmine Chiappetta, Eray Cömert, Adrian Durrer, Jordi Quintilla, Gonçalo Cardoso, Tician Tushi, Edon Zhegrova

Inseriti: Khouma Babacar, Roony Bardghji, Denis Vavro

Esclusi: Pierre Bengtsson, Ruben Gabrielsen, Rasmus Højlund, Kamil Wilczek, Jonas Wind

Inseriti: Jorrit Hendrix, Philippe Sandler, Patrik Walemark

Esclusi: Francesco Antonucci, Aliou Balde, Naoufal Bannis, Mark Diemers, João Teixeira, Bernardo Silva, Mikael Tørset Johnsen

Highlights: Gent - Anorthosis 2-0

Inseriti: Andrew Hjulsager, Yonas Malede, Joran Torunarigha

Esclusi: Vakoun Bayo, Giorgi Chakvetadze, Wouter George, Ilombe Mboyo, Adewale Oladoye

Inseriti: Oumar Sako, Filip Twardzik

Esclusi: Lukas Grgić, Mamoudou Karamoko, Christoph Monschein

Inseriti: Yanis Dede Lhomme, Jérémy Gelin, Chimuanya Ugochukwu***

Esclusi: Matthis Abline, Junior Kadile

Inseriti: Felix Afena-Gyan, Ainsley Maitland-Niles, Sérgio Oliveira, Antonio Satriano*

Esclusi: Riccardo Calafiori, Borja Mayoral, Bryan Reynolds, Gonzalo Villar

Spareggi

Highlights: Bodø/Glimt - Roma 6-1

Inseriti: Runar Espejord, Japhet Sery, Brice Wembangomo

Esclusi: Patrick Berg, Fredrik André Bjørkan, Erik Botheim, Pernambuco, Marius Lode, Vegard Moberg

Inseriti: Reo Hatate, Daizen Maeda, Matthew O'Riley

Esclusi: Ewan Henderson, Kerr McInroy, Adam Montgomery, Brody Paterson, Liam Shaw, Ismaila Soro, Osaze Urhoghide

Inseriti: Serdar Dursun, Ozan Tufan

Esclusi: Muhammed Gümüşkaya, Max Meyer, Diego Rossi

Inseriti: Wesley Fofana, Justin James

Esclusi: Filip Benković, Ryan Bertrand

Highlights: Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv 1-2

Inseriti: Josué Sá, Djordje Jovanović

Esclusi: Bar Cohen, Eduardo Guerrero, Ronen Hanzis, Luis Hernández, Guy Mizrahi, Ido Shahar, Dor Turgeman

Inseriti: Cédric Bakambu, Sead Kolašinac

Esclusi: Jordan Amavi, Luis Henrique

Inseriti: Max Meyer, Vágner Love, Mads Thychosen

Esclusi: Jens-Lys Cajuste, Dion Cools, Mads Hansen, Jakob Larsen, Jonas Lössl

Inseriti: Filipe Soares, Antonio Čolak, Vasili Gkorneteziani***, Sverrir Ingason, Georgios Koulouris***

Esclusi: Aventis Aventisian, Anderson Esiti, Ioannis Konstantelias, Fernando Varela, Karol Świderski

Highlights: Partizan - Flora 2-0

Inseriti: Ljubomir Fejša, Marko Jevtović

Esclusi: Rajko Brežančić, Mateja Djordjević, Aleksandar Šćekić, Seydouba Soumah, Nikola Štulić

Inseriti: D’Leanu Arts*, Isaac Babadi*, Johan Bakayoko*, Matteo Dams*, Mylian Jimenez*, Luis Felipe*, Nathangelo Markelo, Fredrik Oppegård***, Ismael Saibari, Sven Simons*, Johannes Veerman

Esclusi: Derrick Luckassen, Emmanuel Matuta, Davy Pröpper, Dante Rigo

Inseriti: Rustam Akhmedadze, Luka Gugeshashvili, Leandro Andrade

Esclusi: Hüseyn Hüseynzade, Gaspar Panadero, Jaime Romero

Inseriti: Erik Andersson, Per Andersson, Alexander Nybo

Esclusi: Erik Marxen, Andreas Søndergaard

Highlights: Rapid Wien - Dinamo Zagreb 2-1

Inseriti: Christopher Dibon, Ferdy Druijf, Rene Kriwak

Esclusi: Thierno Ballo, Ercan Kara, Max Ullmann

Inseriti: Mads Emil Madsen, Yira Collins Sor, Maksym Talovierov

Esclusi: Jan Boříl, Ubong Ekpai, Christian Fülöp, Jan Kuchta, Ladislav Takács

Inseriti: Tomás Čvančara, Adam Goljan, Milan Piško

Esclusi: Václav Drchal, David Moberg Karlsson, Andreas Vindheim

Inseriti: Gyan De Regt, Enrico Hernández*, Adrian Grbić, Eric Verstappen

Esclusi: Oussama Darfalou, Oussama Tannane, Julian Vonmoos

*Registrato in Lista B. Ogni club ha il diritto di registrare un numero illimitato di giocatori nella lista B durante la stagione. La lista deve essere presentata entro e non oltre le 24.00CET del giorno precedente la partita in questione.

**Trasferito dalla Lista B alla Lista A.

***Trasferito dalla Lista A alla Lista B.