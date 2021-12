Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League

Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League 2021/22 si è svolto lunedì a Nyon (Svizzera). Tra le sfide: Celtic-Bodø/Glimt, Leicester-Randers e Sparta Praga-Partizan.

Quali squadre si affrontano agli spareggi per la fase eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League?

Andata: 17 febbraio

18:45 CET

Fenerbahçe (TUR) - Slavia Praha (CZE)

Midtjylland (DEN) - PAOK (GRE)

Rapid Wien (AUT) - Vitesse (NED)

21:00 CET

Marseille (FRA) - Qarabağ (AZE)

PSV Eindhoven (NED) - Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Leicester City (ENG) - Randers (DEN)

Celtic (SCO) - Bodø/Glimt (NOR)

Sparta Praha (CZE) - Partizan (SRB)



Ritorno: 24 febbraio

18:45 CET

Qarabağ (AZE) - Marseille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) - PSV Eindhoven (NED)

Randers (DEN) - Leicester City (ENG)

Bodø/Glimt (NOR) - Celtic (SCO)

Partizan (SRB) - Sparta Praha (CZE)

21:00 CET

Slavia Praha (CZE) - Fenerbahçe (TUR)

PAOK (GRE) - Midtjylland (DEN)

Vitesse (NED) - Rapid Wien (AUT)

Qual è la tappa successiva?

Chi vince raggiunge le otto vincitrici dei gironi di UEFA Europa Conference League agli ottavi di finale, che verranno sorteggiati il 25 febbraio.

Quali squadre sono qualificate agli ottavi? AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI)

Copenhagen (DEN)

Feyenoord (NED)

Gent (BEL)

LASK (AUT)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Procedura di sorteggio

Le otto seconde classificate in UEFA Europa Conference League erano teste di serie; le otto squadre provenienti dalla UEFA Europa League erano non teste di serie. È stata estratta una pallina da ciascuna urna, con le teste di serie impegnate in casa al ritorno. Le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate contro.