Riepilogo Europa Conference League: Roma agli ottavi, Slavia e Partizan qualificate

La Roma vola direttamente agli ottavi di UEFA Europa Conference League con una vittoria in Bulgaria, mentre Slavia e Partizan centrano un risultato utile per gli spareggi per la fase eliminazione diretta.

UEFA.com riepiloga le partite di giovedì.

Chi si è qualificato agli ottavi di Europa Conference League? AZ Alkmaar (NED)

Basel (SUI)

Copenhagen (DEN)

Feyenoord (NED)

Gent (BEL)

LASK (AUT)

Rennes (FRA)

Roma (ITA)

Chi va agli spareggi per la fase a eliminazione diretta? Bodø/Glimt (NOR)

Celtic (SCO)*

Fenerbahçe (TUR)*

Leicester City (ENG)*

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Marseille (FRA)*

Midtjylland (DEN)*

PAOK (GRE)

Partizan (SRB)

PSV Eindhoven (NED)*

Qarabağ (AZE)

Randers (DEN)

Rapid Wien (AUT)*

Slavia Praha (CZE)

Sparta Praha (CZE)* Ancora una squadra da confermare. *trasferita dalla UEFA Europa League

Primo posto per la Roma, qualificato il Partizan

Highlights: CSKA-Sofia - Roma 2-3

I giallorossi chiudono la fase a gironi con una vittoria e si portano sul 3-0 all'intervallo con due gol di Tammy Abrahams, ma il CSKA-Sofia segna due volte nelle battute finali. La rivelazione Bodø/Glimt cede la vetta del girone in virtù di un 1-1 contro lo Zorya Luhansk.

Con il Gent già sicuro del primo posto nel Gruppo B, il Partizan affronta l'Anorthosis Famagusta per il secondo posto e fa il minimo indispensabile per qualificarsi. La formazione serba va in vantaggio con Marko Milovanović a Belgrado e viene raggiunta dagli ospiti su rigore, ma il pareggio è sufficiente.

Lo Slavia elimina l'Union Berlin

Slavia celebrate at full-time in Berlin UEFA via Getty Images

Lo Slavia Praha resiste e chiude il Gruppo E al secondo posto grazie a un pareggio. Ivan Schranz porta in vantaggio la formazione ceca a inizio ripresa. I padroni di casa pareggiano con Max Kruse al 64' ma non riescono ad andare oltre.

Nel Gruppo F, il PAOK conferma il posto agli spareggi con un 2-0 contro il Lincoln Red Imps (grazie alla mancata vittoria dello Slovan Bratislava contro il Copenhagen), mentre il Basilea vince per 3-0 la battaglia per il primato nel Gruppo H contro il Qarabağ grazie a due reti di Arthur Cabral

Quando si svolge il sorteggio degli ottavi di finale di Europa Conference League? Il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa Conference League si svolgerà venerdì 25 febbraio 2022 e sarà trasmesso in diretta su UEFA.tv.

Quando si svolge il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa Conference League? Il sorteggio degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Europa Conference League si svolgerà lunedì 13 dicembre presso la sede UEFA di Nyon (Svizzera) e sarà trasmesso in diretta alle 14:00 CET.

Il meglio delle altre partite

Highlights: LASK - HJK 3-0

Il LASK vince 3-0 contro l'HJK Helsinki e chiude la fase a gironi con 16 punti, stabilendo il record in UEFA Europa Conference League! Nessuna squadra conclude questo turno a punteggio pieno, segnale della grande competitività del torneo.

Il Randers perde 1-0 contro l'AZ Alkmaar (primo del Gruppo D) ma riesce ad agguantare il secondo posto e la qualificazione agli spareggi grazie alla sconfitta dello Jablonec per 2-0 contro il CFR Cluj.

Il Feyenoord, matematicamente primo nel Gruppo E, batte il Maccabi Haifa per 2-1. Decisive le reti di Cyril Dessers e Reiss Nelson, mentre il sedicenne Antoni Milambo è uno dei tanti giovani a cui viene data la possibilità di mettersi in mostra.

Tutti i risultati della sesta giornata

Grandi parate alla Giornata 6

Gruppo A: LASK - HJK 3-0, Alashkert - M. Tel-Aviv 1-1

Gruppo B: Gent - Flora 1-0, Partizan - Anorthosis 1-1

Gruppo C: CSKA-Sofia - Roma 2-3, Zorya Luhansk - Bodø/Glimt 1-1

Gruppo D: CFR Cluj - Jablonec 2-0, AZ Alkmaar - Randers 1-0

Gruppo E: Union Berlin - Slavia Praha 1-1, Feyenoord - M. Haifa 2-1

Gruppo F: Copenhagen - Slovan Bratislava 2-0, PAOK - Lincoln Red Imps 2-0

Gruppo G: Vitesse - Mura 3-1, Tottenham - Rennes

Gruppo H: Omonoia - Kairat 0-0, Basel - Qarabağ 3-0