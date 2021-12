Quinta giornata Europa Conference League: si qualifica la Roma, Spurs a rischio

AZ Alkmaar, Copenhagen, Gent, Feyenoord, LASK e Rennes si qualificano agli ottavi come prime del girone, mentre la Roma con la vittoria di stasera è sicura di un piazzamento tra le prime due posizioni. Il Tottenham cade a sorpresa in casa del fanalino di coda Mura e adesso rischia il passaggio del turno.

UEFA.com riepiloga tutte le partite di giovedì.

Come funzionano le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta Le otto vincitrici dei gironi vanno automaticamente agli ottavi di finale. Prima degli ottavi ci saranno degli spareggi tra le otto seconde dei gironi di UEFA Europa Conference League e le terze dei gironi di UEFA Europa League.

Lo strepitoso gol in rovesciata di Tammy Abraham è la ciliegina sulla torta della serata della Roma che con questa vittoria supera il Gruppo C. I padroni di casa partono subito forte e passano in vantaggio al 15' con Carles Pérez su un bel cross di Stephan El Shaarawy. I giallorossi raddoppiano con Nicolò Zaniolo, e sul finire del primo tempo sprecano un rigore con Jordan Veretout che si fa parare la conclusione dagli 11 metri da Dmytro Matsapura. Zaniolo è ancora protagonista nella ripresa con un assist per il 3-0 di Abraham, e al 75' arriva il gol capolavoro di Abraham.

La statistica: la Roma in Europa è imbattuta da 16 partite allo Stadio Olimpico.

09/12: CSKA-Sofia - Roma, Zorya Luhansk - Bodø/Glimt

Bryan Gil dopo la sconfitta del suo Tottenham col Mura Tottenham

Le speranze di qualificazione degli Spurs sono appese a un filo dopo la sconfitta contro il Mura nei minuti di recupero. La splendida rete di Tomi Horvat porta la squadra di casa in vantaggio. Il rosso a Ryan Sessegnon per doppia ammonizione alla mezz'ora regala la superiorità numerica agli sloveni. Harry Kane segna il gol del pari, ma quando la sfida sembrava ormai decisa, la rete di Amadej Maroša regala i primi tre punti al fanalino di coda Mura.

La statistica: il Mura ha perso le ultime sei partite europee e non aveva mai fatto punti nella fase a gironi di competizioni UEFA prima di stasera.

09/12: Tottenham - Rennes, Vitesse - Mura

Matematicamente primi AZ Alkmaar (NED)

Copenhagen (DEN)

Gent (BEL)

Feyenoord (NED)

LASK (AUT)

Rennes (FRA)

Il meglio delle altre partite

Cyriel Dessers segna nei minuti di recupero il suo secondo gol della serata in casa dello Slavia Praha regalando il pari al Fayenoord e il punto che serviva per vincere il Gruppo E.

Il Genk era sicuro del primo posto prima della partita dopo la sconfitta del Partizan in casa del Flora.

Il Copenhagen è passata come prima dopo la vittoria in casa del Lincoln Red Imps mentre Slovan Bratislava e PAOK hanno pareggiato andando a quattro punti dalla capolista.

Con questa sconfitta del Tottenham, il Rennes potrebbe pareggiare col Rennes per vincere il Gruppo G.

Il LASK è l'ultima delle sei matematicamente prime grazie al gol all'89' di Sascha Horvath contro il Maccabi Tel-Aviv (seconda del girone).

Con la vittoria del Basel e il pareggio del Qarabağ, le due squadre (già qualificate) si affronteranno alla sesta giornata in Svizzera per a pari punti.

Matematicamente nelle prime due posizioni Basel (SUI)

Bodø/Glimt (NOR)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Qarabağ (AZE)

Roma (ITA)

Tutti i risultati della quinta giornata

Gruppo A: HJK Helsinki - Alashkert 1-0, Maccabi Tel-Aviv - LASK 0-1

Gruppo B: Anorthosis Famagusta - Gent 1-0, Flora Tallinn - Partizan 1-0

Gruppo C: Roma - Zorya Luhansk 4-0, Bodø/Glimt - CSKA-Sofia 2-0

Gruppo D: Jablonec - AZ Alkmaar 1-1, Randers - CFR Cluj 2-1

Gruppo E: Slavia Praha - Feyenoord 2-2, Maccabi Haifa - Union Berlin 0-1

Gruppo F: Slovan Bratislava - PAOK 0-0, Lincoln Red Imps - Copenhagen 0-4

Gruppo G: Mura - Tottenham 2-1, Rennes - Vitesse 3-3

Gruppo H: Kairat Almaty - Basel 2-3, Qarabağ - Omonoia 2-2