UEFA Europa Conference League: guida alla terza giornata

La prima edizione della UEFA Europa Conference League è arrivata al giro di boa della fase a gironi, con 32 squadre pronte a sfidarsi per la finale di Tirana.

UEFA.com vi racconta le sfide più interessanti della terza giornata.

Giovedì 21 ottobre

Gruppo A: Alashkert - LASK, HJK Helsinki - Maccabi Tel-Aviv

Gruppo B: Anorthosis Famagusta - Flora Tallinn, Partizan - Gent

Gruppo C: Bodø/Glimt - Roma, CSKA-Sofia - Zorya Luhansk

Gruppo D: Jablonec - Randers, CFR Cluj - AZ Alkmaar

Gruppo E: Feyenoord - Union Berlin, Maccabi Haifa - Slavia Praha

Gruppo F: Copenhagen - PAOK, Slovan Bratislava - Lincoln Red Imps

Gruppo G: Mura - Rennes, Vitesse - Tottenham

Gruppo H: Qarabağ - Kairat Almaty, Basel - Omonoia

COSA GUARDARE?

Highlights: Zorya Luhansk 0-3 Roma

La Roma vola in nord Europa per incontrare 'Flash'

Il Circolo Polare Artico attende le stelle della Roma per la sfida del Gruppo C in casa del Bodø/Glimt. La squadra di José Mourinho ha vinto le prime due partite segnando otto gol (record attuale della competizione), ma potrebbe avere un po' di difficoltà nel nord Europa contro i campioni di Norvegia del 2020 (della città di Bodø; il nome del club "Glimt" si traduce come "flash") che al momeno sembrano i rivali principali della Roma per la corsa al primo posto. I debuttanti della fase a gironi hanno raccolto quattro punti finora, ma l'allenatore Kjetil Knutsen non è per nulla intimorito dalla sfida contro un allenatore che ha vinto trofei europei con Porto, Inter e Manchester United. "È un uomo in carne e ossa come tutti noi", ha detto. "Possiamo fare cose incredibili". Non dovrebbe fare molto freddo a Bodø (la temperatura media di ottobre è di circa 6°C), ma la Roma potrebbe trovarla un po' surreale: i tifosi del club sono famosi per brandire spazzolini da denti gialli giganti durante le partite. Aspettatevi sorrisi smaglianti.

Highlights: Partizan - Flora 2-0 

Sfida tra due squadre a punteggio pieno a Belgrado

Il fatto che solo quattro squadre siano arrivate alla vigilia della terza giornata con sei punti, è la misura di quanto sia competitiva la UEFA Europa Conference League. Dopo la sfida tra Partizan e Gent in Serbia, ci sarà sicuramente una squadra in meno a punteggio pieno. Le prime due del Gruppo B, infatti, hanno vinto nelle prime due giornate quindi la posta in palio sarà alta quando i belgi voleranno a Belgrado per la seconda volta in altrettante stagioni dopo la sconfitta per 2-1 contro il Crvena zvezda nella fase a gironi della UEFA Europa League 2020/21. "Siamo quasi qualificati al turno successivo", ha detto il difensore del Partizan, Nemanja Miletić dopo la vittoria della sua squadra in casa del Flora alla seconda giornata. "Spero di vedere gli spalti pieni per la partita col Gent. Il Gent è in corsa con noi per il primo posto". Aspettatevi lo stesso clima nel Gruppo F quando il Copenaghen - due partite, due vittorie - affronterà in casa il PAOK (quattro punti finora).

Guarda la tripletta di Kane col Tottenham

Vitesse prossimo ostacolo degli Spurs

Dopo un periodo relativamente poco prolifico, Harry Kane è entrato dalla panchina per segnare una tripletta in 20 minuti nel 5-1 del Tottenham sul Mura nella seconda giornata. "Sono sempre fiducioso delle mie capacità e sono sempre pronto per la prossima occasione", ha detto a UEFA.com a fine partita. Gli Spurs sperano in un altro grande risultato, anche se la sfida contro il Vitesse ad Arnhem sarà difficile come quella della prima giornata, quando hanno pareggiato 2-2 in casa del Rennes. L'allenatore tedesco della squadra olandese, Thomas Letsch, è andato a Londra per vedere la sfida degli Spurs contro l'Arsenal terminata 3-1 in favore dei Gunners nel recente derby di Londra, ed è subito tornato in Olanda con alcune indicazioni utili. "Al giorno d'oggi si possono ottenere molte informazioni anche senza guardare dal vivo una squadra. Noi però diamo molta importanza all'analisi dal vivo", ha detto. "Si vedono le cose chiaramente". Quanto chiaramente? Aspettate e lo scoprirete.

ALTRO

Highlights: Roma - CSKA-Sofia 5-1 

• Le partite di questa settimana saranno tutte invertite alla quarta giornata, quindi aspettatevi tensione nell'aria quando le squadre si affronteranno nuovamente il 4 novembre.

• Dopo aver vinto la Coppa dei Campioni nel 1970, e la Coppa UEFA nel 1974 e 2002, il Feyenoord potrebbe diventare la prima squadra ad aggiudicarsi le tre competizioni UEFA in caso di vittoria della UEFA Europa Conference League in questa stagione.

Date

Fase a gironi

14/16 settembre: prima giornata

30 settembre: seconda giornata

21 ottobre: terza giornata

4 novembre: quarta giornata

25 novembre: quinta giornata

9 dicembre: sesta giornata

La National Arena di Tirana ospiterà la finale UEFA via Getty Images

Fase a eliminazione diretta

13 dicembre: sorteggio fase a eliminazione diretta

17 e 24 febbraio: spareggi fase a eliminazione diretta

25 febbraio: sorteggio ottavi di finale

10 e 17 marzo: ottavi di finale

18 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali

7 e 14 aprile: quarti di finale

28 aprile e 5 maggio: semifinali

25 maggio: finale (National Arena, Tirana)