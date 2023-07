Rigori: le sequenze più brevi e lunghe

Fino al 20 luglio 2023, era difficile immaginare che ci sarebbe stata una serie di rigori più lunga di quella che ha deciso la finale di UEFA Europa League del 2021. In quell'occasione, il Villarreal ha vinto 11-10 contro il Manchester United: dopo i primi 21 tiri dal dischetto trasformati, Gerónimo Rulli ha parato il 22esimo, calciato dal portiere David de Gea.

Tuttavia, in una partita del primo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League a Belfast, il Gżira United di Malta e i padroni di casa del Glentoran si sono spinti oltre. All'Oval sono stati segnati i primi 27 tiri (14 per il Gżira, 13 per il Glentoran) prima che il portiere del Gżira David Cassar parasse il 28esimo calciato da Leon Boyd (uno dei sei giocatori che hanno finito per tirarne due).

È stata la serie di rigori che ha decretato il punteggio più alto nella storia delle competizioni UEFA ma, sorprendentemente, non la più lunga.

Villarreal - Man. United: la serie di rigori completa

Origini

• La FIFA ha adottato il sistema dei calci di rigore il 27 giugno 1970, su proposta del presidente della federazione israeliana (IFA) Michael Almog dopo che lo stesso aveva dovuto assistere all'eliminazione della sua nazionale ai quarti di finale delle Olimpiadi 1968 con un sorteggio.

Debutto

• I primi rigori in competizioni UEFA si sono visti il 30 settembre 1970 quando il Budapest Honvéd ha battuto l'Aberdeen 5-4 nel primo turno della Coppa delle Coppe.

• In quel novembre, l'Everton ha eliminato il Borussia Mönchengladbach per 4-3 con lo stesso metodo nel secondo turno della Coppa dei Campioni.

Momenti indimenticabili

• La sequenza più lunga in competizioni UEFA: la semifinale dei Campionati Europei UEFA Under 21 del 2007 tra Paesi Bassi e Inghilterra ha richiesto ben 32 rigori per assegnare la qualificazione agli Orange con un complessivo 13-12 nella serie di rigori finale più lunga nella storia delle competizioni UEFA.

La sequenza integrale dei rigori tra Olanda e Inghilterra

• Più rigori segnati in competizioni UEFA: i maltesi del Gżira United hanno battuto il Glentoran 14-13 ai rigori al primo turno preliminare di UEFA Europa Conference League a Belfast. I primi 27 rigori sono stati trasformati.

Prima di questa partita, i rigori che avevano decretato il punteggio più alto nella storia delle competizioni UEFA erano stati 21. Lo Skonto (Lettonia) ha superato l'Olimpija Ljubljana (Slovenia) per 11-10 al turno preliminare di UEFA Champions League 1993/94, mentre il Villarreal ha battuto il Manchester United 11-10 nella finale di UEFA Europa League 2021.

Sequenza più breve

• La serie di rigori più breve ai massimi livelli è stata quando la Steaua Bucarest ha battuto il Barcellona 2-0 in finale di Coppa dei Campioni 1986, con Helmut Duckadam che ha parato i quattro rigori battuti dagli spagnoli.

Highlights: guarda il rigore di Panenka nel 1976

EURO

• Cecoslovacchia - Germania Ovest 5-3 con il celebre 'cucchiaio' su rigore di Antonín Panenka nella finale dei Campionati Europei UEFA 1976, unica finale decisa ai rigori. L'ora dismessa regola del golden gol è invece stata usata nel 1996 e nel 2000.

Finali UEFA per club decise ai rigori

Finali ai rigori di Coppa dei Campioni

1984: Liverpool - Roma 4-2 

1986: Steaua Bucureşti - Barcellona 2-0 

1988: PSV Eindhoven - Benfica 6-5 

1991: Crvena zvezda - Marseille 5-3 

1996: Juventus - Ajax 4-2 

2001: Bayern München - Valencia 5-4 

2003: AC Milan - Juventus 3-2 

2005: Liverpool - AC Milan 3-2 

2008: Manchester United - Chelsea 6-5 

2012: Chelsea - Bayern München 4-3 

2016: Real Madrid - Atlético de Madrid 5-3 

Finali Coppa UEFA/Europa League decise ai rigori

1984: Tottenham - Anderlecht 4-3 

1988: Leverkusen - Espanyol 3-2 

1997: Schalke - Inter 4-1 

2000: Galatasaray - Arsenal 4-1 

2007: Sevilla - Espanyol 3-1 

2014: Sevilla - Benfica 4-2 

2021: Villarreal - Manchester United 11-10

2022: Eintracht Frankfurt - Rangers 5-4

2023: Sevilla - Roma 4-1

Finali Coppa delle Coppe UEFA decise ai rigori

1980: Valencia - Arsenal 5-4