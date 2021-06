Il primo sorteggio della nuova UEFA Europa Conference League sarà trasmesso in diretta streaming il 15 giugno alle 13:00 CET e decreterà gli accoppiamenti nel primo turno di qualificazione.

Al primo turno di qualificazione partecipano 70 delle 184 squadre iscritte. Le contendenti saranno suddivise in due fasce (teste di serie e non teste di serie) in base al ranking UEFA per club all'inizio della stagione.

Il sorteggio decreta 35 incontri tra una testa di serie e una non testa di serie. Eventuali altri raggruppamenti e restrizioni verranno confermate prima del sorteggio.

Le partite si giocheranno l'8 e il 15 luglio. Le vincenti accederanno al percorso principale del secondo turno di qualificazione, che verrà sorteggiato il 16 giugno e al quale accederanno direttamente 55 club.

Road to Tirana: calendario della stagione

Sorteggio primo turno di qualificazione: 15 giugno

Sorteggio secondo turno di qualificazione: 16 giugno

Primo turno di qualificazione: 8 e 15 luglio

Sorteggio terzo turno di qualificazione: 19 luglio

Secondo turno di qualificazione: 22 e 29 luglio

Sorteggio spareggi: 2 agosto

Terzo turno di qualificazione: 5 e 12 agosto

Spareggi: 19 e 26 agosto

Sorteggio fase a gironi: 27 agosto

Fase a gironi: 16 e 30 settembre, 21 ottobre, 4 e 25 novembre, 9 dicembre

Sorteggio spareggi per la fase a eliminazione diretta: 13 dicembre

Spareggi per la fase ad eliminazione diretta: 17 e 24 febbraio

Sorteggio ottavi di finale: 25 febbraio

Ottavi di finale: 10 e 17 marzo

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 18 marzo

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (National Arena, Tirana)